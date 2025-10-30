Megaoperativo en Río: afectación turísitca y consejos para tener en cuenta al viajar

Locales

Río de Janeiro tuvo su operativo policial más mortífero en la historia de Brasil el pasado martes 28 de octubre. Con un balance oficial de 121 muertos, de los cuales cuatro eran policías, el megaoperativo en las barriadas de Alemao y Penha mostró la cara más violenta de la ciudad postal brasileña.

En este saldo de fallecidos no hubo ningún uruguayo, según dijo a Montevideo Portal el vicepresidente de la Asociación de Agencias de Viaje (Audavi), Fernando Cambón.

“Estamos hablando que no es una zona de la parte turística; si bien Río tiene favelas muy cercanas a la zona turística, estas dos favelas no son las que están cerca de Copacabana e Ipanema. Entonces, no hubo ningún problema de afectación ni de uruguayos ni de dinámica de movimiento en la zona turística”, manifestó el empresario.

A su vez, Cambón indicó que este episodio “no afectó ningún tipo de tráfico”, ni terrestre ni aéreo, ni se espera que lo haya.

“De aquí en más”, expresó, quienes viajen deben “consultar una agencia de viajes” por la situación en el destino al que se visite. “Lo que hay que hacer es no alejarse de los barrios donde está la infraestructura turística. También asesorarse con una agencia registrada ante el Ministerio de Turismo, a su vez doble refuerzo si es de la Audavi, porque vas a estar asesorado por un idóneo que está con la información de nuestros prestadores directos”, sostuvo.

