Médico separado del cargo por ASSE pide a la comisión de ética del PC que analice su caso

El directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió este miércoles relevar a todo el equipo de dirección del Hospital de Treinta y Tres, según informó el semanario Búsqueda.

Darío Becerra, candidato a Diputado por la lista 2000 de Julio María Sanguinetti, que fue sumariado por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por una presunta actuación irregular en su cargo de exjefe de la Emergencia del Hospital de Treinta y Tres, se presentó ante la comisión de ética del Partido Colorado para que se examine su conducta y aclaró que cuando sea citado presentará pruebas, según informó el diario El Observador.

En una carta publicada en el día de hoy, Becerra señala: "se ha intentado confundir a la opinión pública mezclando situaciones. Es a la administración de Treinta y Tres que se le adjudica un faltante de dinero, acusándolos de un uso irregular de fondos públicos, no a nosotros".

"Nada tenemos que ver con esa situación. En nuestra función como jefe de Emergencia del hospital jamás he ordenado el dinero que gasta el Hospital (no soy ordenador del gasto), ni he firmado las órdenes de compra de los diferentes servicios", agregó.

Además, destacó que durante su desempeño en el cargo "se lograron notorios avances" que tuvieron como resultado una mejora en la calidad del servicio "a favor de toda la población.

Becerra explicó que se le adjudica "una incompatibilidad de orden administrativo que se dilucidará en los ámbitos correspondientes" y que "nada tiene que ver con una evaluación que pueda ser catalogada como negativa" de su gestión.

El candidato a diputado confirmó que solicitó ser convocado por la Comisión de Ética y Conducta Política del Partido Colorado para que se expida sobre el caso. "Para que se despoje toda interrogante sobre nuestro accionar", sostuvo Becerra.

Por último, destacó que en todas sus actividades ha "dado el máximo esfuerzo para servir al prójimo" y seguirá "dando lo máximo" por sus pacientes y el departamento de Treinta y Tres.

Montevideo Portal