Martínez y la fórmula de 2019: Cosse “no era la ideal para pescar afuera de la pecera”

Política

El excandidato presidencial por el Frente Amplio Daniel Martínez se refirió esta semana al armado de la fórmula en 2019, y en particular a por qué no eligió a Carolina Cosse como postulante a la vicepresidencia, cuando había salido segunda en las internas.

“Mucha gente decía que era Carolina. Sí, excelente compañera. Ahora bien, nosotros habíamos perdido votantes de centro, y Carolina en lo que daba las encuestas que representaba mucho más lo que al centro de repente podría no interesarle votar”, dijo Martínez durante una entrevista con Al weso del canal de streaming Aweno.

El exintendente de Montevideo enfatizó que “era una buena fórmula” la de él con Cosse, pero que el perfil de la ahora nuevamente precandidata “estaba más vinculado a reafirmar a los frenteamplistas, pero no afuera del entorno frenteamplista, que eran los que no nos habían votado”.

“Lo que importaba era que el Frente Amplio acumulara la mayor cantidad de votos posible. Era el análisis que hacía en ese momento y lo que se valoraba en base a los indicadores que se tenían”, sostuvo.

“De repente, siendo Carolina una excelente candidata, no era la ideal para pescar afuera de la pecera”, señaló después.

Martínez dijo que, antes de elegir a Graciela Villar, su primera opción fue ofrecerle el lugar a Mercedes Clara, a quien definió como “militante católica social”. Según afirmó, Clara le dijo que no. “Y yo la entiendo. Me terminó diciendo: ‘me asusta, Daniel. Perdoname, pero me asusta’”, contó.

Consultado sobre una eventual fórmula en 2024 entre Yamandú Orsi y Cosse, Martínez dijo que “quedaría bastante balanceada” ya sea uno u otro el candidato y el segundo como vice.

El excandidato también se refirió a la polémica frase de Villar, quien señaló que la elección era entre “oligarquía o pueblo”.

“Ella mismo se dio cuenta inmediatamente de que metió la mata. Pero ¿qué pasa? Le salió”, dijo.

“Cuando tú conocés la historia de Graciela, lo entendés. Es una persona que le salió un dolor muy profundo de no saber dónde estaba su hija, y un montón de cuestiones personales muy jodidas, como tener que rajar a Buenos Aires porque estaba requerida, que su mundo se le caía. Yo no puedo juzgarla, porque aparte la creo una excelente compañera”, agregó.