Martínez llamó a “no tener necedad” y anunció una Republicana con 2.000 efectivos más

Política

El candidato del Frente Amplio continúa con si gira "voto a voto", en la que planea traer votos de otros partidos de cara a la segunda vuelta. El frenteamplista convocó a no tener "necedad", reconocer que hay problemas con la seguridad y anunció una Guardia Republicana "especializada" con 2000 efectivos más.

"Sí hay problemas. Y lo tenemos clarísimo: lo ultimo que puede hacer uno es tener necedad y no escuchar a la gente. Me he encontrado, que lo que me dice la gente es que gana mucho mejor, tiene muchos mejores servicios, cosa que nunca tuvo en su vida, pero se siente inseguro. Y eso afecta la calidad de vida. Y es cierto", dijo Martínez durante un acto en Carmelo.

Martínez señaló que hay que "ver las realidades" y que por eso se compromete, además de las 12 medidas en seguridad y convivencia que presentó antes de la primera vuelta, a "agregar la extensión de 2.000 efectivos de la Guardia Republicana" que estarán "distribuidos" en todo el país, "para tener un cuerpo especializado que ha demostrado tener capacidad de reprimir y prevenir con mucha mejor efectividad".

"Porque hay que atender los problemas reales. Tenemos que salir a buscar a todos los uruguayos que sea por no habernos comprendido, o por estar enojados, que no nos apoyaron. En estos días, nos encontramos con gente a la que le preguntábamos por qué habían dejado de votar al FA. Y hay que estar muy atento a esas cosas. Porque es cierto, que, si bien cambiamos este país, no hicimos todo bien. El cambio es escuchar los problemas de la gente", sentenció.

Montevideo Portal