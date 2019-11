Política

Martínez en campaña voto a voto: "No se puede hacer política desde la insensibilidad”

El candidato a presidente por el FA destacó que “no se puede hacer política de no votar leyes que sirven para la gente y de no entender que los Consejos de Salarios son los que permiten mejorar el salario real”.

En el marco de la campaña "voto a voto", Martínez junto a su compañera de fórmula, Graciela Villar, escucharon las principales necesidades de los vecinos y sus propuestas.

A través de las transmisiones en redes sociales, que el candidato frentista comenzó la pasada semana, Martínez dijo que este tipo de actividades "es el resumen" de lo que quieren hacer.

"Hacer política desde la sensibilidad humana, desde la cercanía. Del conocer los problemas de la gente y que la gente nos diga qué siente", agregó.

Martínez señaló a través de su video en redes que "no se puede hacer política desde la insensibilidad. De no votar leyes que sirven para la gente, de no entender que los Consejos de Salarios son los que permiten mejorar el salario real, pero a su vez mejorar las jubilaciones".

"Eso se logra no apareciendo solo en las elecciones, sino manteniendo este vínculo maravilloso, esta relación humana que por suerte podemos tener con tanta gente y nos alimenta el alma", añadió.

Al finalizar la recorrida, Martínez habló con la prensa y dijo que en estos barrios "hay problemas que siguen existiendo y son hechos que nos preocupan, como es el de la seguridad y la pasta base, que es un tema que en todos lados golpea la sensibilidad de la gente y nos compromete a redoblar esfuerzos".

Además, cree que es necesario "continuar con los cambios" en estas zonas, y en muchos casos se hace referencia a los temas "de la pasta base y de la seguridad en el barrio".

"Hoy tenemos un barrio y una zona que no tiene nada que ver con lo que era. Conozco muy bien, no solo esta zona, sino Montevideo y da orgullo ver que, aunque falten cosas lo tanto que se ha mejorado", explicó el candidato frenteamplista.

Por otro lado, consultado por el encuentro con militantes de otros partidos dijo: "Es fundamental y trato de hacerlo siempre desde el respeto y la tolerancia, porque el día que perdamos eso estamos fritos como país".

Montevideo Portal