Martínez: “Más de un millón de uruguayos sienten miedo de lo que puede pasar”

Política

Pa' que te digo que no si si

El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, dio una conferencia de prensa este mediodía para presentar a algunas de las personas que estarán a cargo de los ministerios en caso de que gane las elecciones, y allí aseguró que "más de un millón de uruguayos sienten miedo de lo que puede pasar" en caso de que gane el Partido Nacional.

Martínez señaló que desde la oposición lo acusan de hacer una campaña de miedo en este último tramo de la época electoral, y el presidenciable frenteamplista afirmó que sí.

"Tengo que decir que es cierto. No solo nosotros, más de un millón de uruguayos sienten miedo de lo que puede pasar con el futuro del país", señaló.

"Estamos preocupadísimos por el futuro del salario ante las incertidumbres que se generan sobre las limitaciones a los consejos de salarios, sentimos el riesgo de la finalización de políticas sociales que han sido transformadoras", añadió y luego siguió: "Vemos en riesgo una inversión en educación que ha sido histórica".

Además, Martínez aseguró que durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio también las intendencias recibieron más dinero y con eso se logró llevar adelante diversas obras.

"A mí siempre me impresionó en los congresos de intendentes cómo los intendentes blancos y colorados resaltaban que, como nunca, durante los gobiernos del Frente Amplio recibían no solo un montón de dinero que nunca habían recibido, sino en fecha, por lo que les era posible planificar y pudieron hacerse un montón de obras en el país", resaltó.

En este sentido, Martínez dijo que no quiere "demonizar" a nadie y afirmó que es "respetuoso" con Luis Lacalle Pou, pero afirmó: "Me preocupa el enfrentamiento de dos proyectos de país y el riesgo que no solo sentimos nosotros sino lo que sienten más de un millón de uruguayos por el futuro del país".

Además, Martínez criticó que los líderes de la coalición opositora no se haya tomado una foto en conjunto y que hayan "firmando por separado" el documento base presentado ayer.

"Si miramos al pasado nos asuntan", concluyó Martínez.

Montevideo Portal