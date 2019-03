Mario Abdo Benítez sobre Sartori: “Hoy Juan está con un enorme desafío”

Política

El precandidato por el Partido Nacional Juan Sartori y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se juntaron este jueves en Asunción y mantuvieron una reunión.

Abdo le deseó éxitos a Sartori en la contienda electoral y señaló que "Juan está con un enorme desafío".

"No es fácil bajar a la arena política, no es fácil sostener una carrera defendiendo principios y no simplemente intereses", añadió.

"Yo tengo mucha esperanza en lo que está ocurriendo hoy en la región con respecto a los nuevos liderazgos que puedan representar un cambio significativo en la forma de hacer política", continuó.

A su vez, el presidente paraguayo dijo que Sartori ingresó en la política "con una gran vocación de servicio a su pueblo".

"Que le vaya bien y que le vaya bien a Uruguay. Los paraguayos los queremos mucho, les tenemos un gran respeto a los uruguayos", concluyó.

A su vez, Sartori explicó que su visita a Paraguay se debe a varios factores, entre ellos el hecho de que son muchos los uruguayos que se están instalando en el país guaraní.

Además, el precandidato nacionalista dijo que está dispuesto a reunirse con otros mandatarios de la región ya que, dentro de la perspectiva regional, Uruguay debe "demostrar que va a volver a integrarse con los temas de la región".

Acerca de Venezuela, ambos tuvieron una visión común sosteniendo que Uruguay "no tuvo una posición ideal" y que se debe trabajar enfáticamente para que el país caribeño tenga a corto plazo elecciones libres.

"Yo me siento en sintonía con el ideal de volver a posicionar al continente en el brillo internacional", sentenció Sartori.

Tras el encuentro, Sartori remarcó que con Abdo estuvo "de acuerdo en que Uruguay y Paraguay deberían trabajar muchísimo más juntos".

En una encuesta que se dio a conocer este jueves, Sartori se ubicó tercero en la interna blanca con un 9 % de la intención de voto. Por delante de él, según el estudio de la consultora Cifra, están Jorge Larrañaga (18 %) y Luis Lacalle Pou (59 %).

Montevideo Portal