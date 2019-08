María Auxiliadora, una mujer de perfil bajo, convicciones fuertes y alta dedicación social

Locales

Sobre las dos de la madrugada de este miércoles las redes sociales comenzaron a divulgar la noticia. María Auxiliadora Delgado había muerto en su casa del Prado de un ataque al corazón tras haber sido atendida por su esposo, el presidente Tabaré Vázquez.

Durante toda esta jornada, diferentes personalidades de la vida uruguaya recordaron a la dos veces primera dama, destacaron sus virtudes de cristiana y resaltaron su dedicación social.

Delgado nació en 1937 en La Teja, barrio en el que conoció a su marido durante una actividad social salesiana. De fuerte arraigo católico, Mary, como la llamaban, dedicó su vida a la formación de una familia (tuvieron, junto a su esposo, cuatro hijos y once nietos) y al trabajo social, siempre con un altísimo bajo perfil, valga la contradicción.

Las entrevistas que dio durante su vida fueron contadas, e incluso el periodista Pablo Vierci, que escribió un libro sobre las cinco primeras damas del Uruguay democrático, contó durante una charla con Montevideo Portal que esas conversaciones que tuvo con Delgado para conformar el libro fueron de las primeras que ella daba.

"María Auxiliadora Delgado, con quien terminé teniendo un excelente vínculo, nunca había dado una entrevista en su vida y a ella le resultaba más que rara la situación", comentó Vierci.

El escritor definió a Delgado como una persona que, a pesar de no ser una intelectual, tenía firmeza en sus convicciones.

"Creo que la base -porque ella lo dice- es esa fe religiosa cristiana que tiene muy asentada. Tiene una convicción, una firmeza y una entereza en la defensa de lo que cree que es tremendamente encomiable. No sólo no tiene pelos en la lengua, sino que no tiene agendas encubiertas: es firme, directa, y eso forma un hogar de una determinada manera. Tiene tres hijos y un hijo espiritual, como ella le llama, que es Fabián", comentaba.

Ese "hijo espiritual" es Fabián Vázquez, un amigo de los tres hijos naturales que el matrimonio decidió adoptar.

Vierci destacó en su momento la "complicidad" que tenían con Vázquez y relató una anécdota: "Dice que cuando asumió el 1º de marzo de 2005 estaban en el medio de la fiesta, y él le hace una seña a ella, y ella le hace una seña a él. Arrancaba la fiesta y se escabulleron, se fueron para la casa. Él se sacó el saco, la banda y ella le sirve un plato de sopa".

"Ella cuenta que el momento más emocionante de su vida fue cuando él se recibe de médico porque ella fue el puntal, gracias a que mantuvo a la familia mientras él podía estudiar buena parte de la carrera de Medicina", contó.

El portal de Presidencia recordó este miércoles la vocación de servicio de Delgado y destacó que esto se observa en el trabajo realizado en el Programa de Salud Bucal. Gracias a esto, más de 75.000 niños y niñas de 950 escuelas de contexto vulnerable y rural contaron en 2017 con servicios odontológicos.

El 10 de setiembre del 2008 la comitiva del programa, liderada por Delgado, realizó una gira por Artigas y Rivera. Allí, la primera dama dijo que todos los niños "tienen derecho a sonreír": "No importa la distancia si el destino es una sonrisa".

Montevideo Portal