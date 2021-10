Marcha en Quito concluye en enfrentamiento entre manifestantes y Policía

Internacionales

La marcha de protesta que tenía lugar en Quito este martes contra el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso acabó en un enfrentamiento entre manifestantes y agentes de Policía, que recurrió a los gases lacrimógenos para dispersar a los participantes.



El choque tuvo lugar en la Plaza de Santo Domingo, donde terminaba la marcha, cuando miles de manifestantes escuchaban los discursos de los principales dirigentes de los sindicatos convocantes.



Desde las últimas filas, constató Efe, comenzaron a arrojar palos y piedras a los agentes apostados tras las barreras de control en las calles que dan acceso a la Plaza Grande, donde se encuentra la sede de la Presidencia.



La Policía respondió con gases lacrimógenos al centro de la plaza, propiciando una estampida hacia calles aledañas y que muchos manifestantes volvieran a arrojar piedras y otros objetos.



Por el momento no se ha informado de víctimas ni detenidos.



Hasta ese momento, con pancartas como "Sapo Lasso, no al gasolinazo" o "Gobierno del encuentro no da la cara", miles de manifestantes avanzaron desde el parque de El Ejido, a unos dos kilómetros, con cientos de banderas rojas de los principales sindicatos, y al grito de consignas y bocinazos contra las reformas que pretende realizar el mandatario.



El asambleísta Marlon Ruiz aseguró a los medios que están "en pie de lucha contra unas medidas injustas que se están imponiendo desde el gobierno nacional". Y sobre todo contra el alza progresiva, hasta el viernes pasado, del precio de los combustibles, que el presidente debió congelar para tratar de aplacar la indignación de la ciudadanía.



Pero los manifestantes consideran que se trata de "una burla" porque el precio lo ha estabilizado el gobierno después de una subida progresiva que ha encarecido los productos básicos.



En la concentración hubo argumentos para todos los gustos, y como no, las recriminaciones al presidente por su aparición en el escándalo de los papeles de Pandora, por el que está siendo sometido a dos investigaciones.



"El que primero tiene que cumplir con lo que él puso en la declaración juramentada (al ser elegido, es Lasso)", se quejó la maestra Tatiana Andrango. Y acusó al presidente de mentir sobre su patrimonio en el extranjero, por lo que "tendrá que ser destituido aunque no le guste porque la Constitución lo dice así".



Hasta la Plaza de Santo Domingo, la marcha había transcurrido con notable tranquilidad, con pequeñas provocaciones de parte de algunos manifestantes que llamaron a los agentes de la Policía "perros" y "asesinos".



En los entornos del Palacio habían sido apostados, en varios anillos de seguridad, tanto agentes de la Policía Nacional, con efectivos antidisturbios, como miembros de las Fuerzas Armadas, aunque estos estaban en un perímetro interior con la finalidad extrema de impedir un posible asalto a la casa de gobierno.



Fuentes de la Secretaria de Comunicación confirmaron a Efe que el mandatario se encontraba en el interior en reuniones a lo largo de la jornada.



La marcha sigue a una serie de protestas y piquetes por varias provincias del país en las que se llegaron a cortar seis carreteras, según el último parte oficial.



Carlos Jijón, portavoz del Gobierno, informó en rueda de prensa que 18 personas habían sido detenidas hasta el mediodía, la mayor parte en el cantón de Daule, en la provincia de Guayas.



También ha habido denuncias de algunos grupos de derechos humanos de algunos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.

EFE