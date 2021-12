Marcelo Abdala sobre Comisión por el sí: “No pretendemos desestabilizar al gobierno”

Política

Montevideo Portal

El presidente del PIT- CNT, Marcelo Abdala, encabezó este miércoles un acto de la Comisión por el sí a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que presentó el gobierno a principios de marzo del año pasado. El dirigente sindical señaló, en primer lugar, que cuando se definió poner en discusión las firmas para el pueblo uruguayo “todos se constituyeron como campeones de la información ciudadana”, algo que para Abdala el Poder Ejecutivo “no quiso”.

“Mientras nosotros sacrificada y esforzadamente encontrábamos las firmas a lo largo y ancho del país, (se) decidió la táctica de hacer silencio, de mirar al costado, de no debatir, de no fundamentar, para ocultar un proceso que como el topo de la historia participaba subrepticiamente en la vida nacional, muchas veces ocultado, pero que el 8 de julio adelantó la primavera cuando entregamos con una 18 de Julio llena de gente, festejando, las firmas”, indicó.

“Eso que tenemos los orientales porque, en definitiva, nos mueve eso. La autoridad del Poder Ejecutivo emana del pueblo y debe cesar ante su presencia soberana marcada las frioleras de 800.000 firmas que ahora sí posibilitan información, debate riguroso, sin mentiras ni medias verdades para que el pueblo decida sobre estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración”, opinó.

“Está claro en qué circunstancias se aprobó, en qué circunstancias juntamos las firmas, es heroico. En medio de una pandemia, que nos afectaba por la pérdida del amigo, del familiar, por la preocupación por los resultados de la pandemia, inhibida la circulación, con dificultades, con un mundo del trabajo de decenas de miles en el seguro de paro, con otros sectores teletrabajando. En medio de las condiciones más difíciles logramos esta hazaña”, agregó.

No obstante, el presidente de la central obrera aclaró que ahora se disponen a “otro tramo” y que hay que establecer “algunas cuestiones” como “puntos de partida”. En este sentido, como punto central, destacó que la Comisión por el sí no pretenden “desestabilizar al gobierno” ni “atentar contra las instituciones democráticas”, sino simplemente derogar los 135 artículos de la LUC.

“Quienes promovemos la derogación de 135 artículos de la LUC, queremos eso, no desestabilizar al gobierno, no (queremos) atentar contra las instituciones democráticas, por el contrario, estribamos un artículo que establece democracia directa, que es el referéndum, y no queremos desestabilizar al Poder Ejecutivo, queremos anular 135 artículos de la ley de urgente consideración”, sostuvo.

“Digo esto porque los mismos que ubicaron una ley ferrocarril de un proyecto de país en el estrecho marco de la ley de urgente consideración, los mismos que aplicaron la táctica de callarse y mirar al costado, ahora están intentando cambiar los ejes del debate nacional, parece que hay un movimiento popular y sindical que tiene un frío plan de desestabilización, de conflicto tras conflicto. En realidad, pretenden utilizar las mismas herramientas que se usaron en otras épocas y que no llevaron al pueblo uruguayo a buen puerto”, expresó.

“Nadie quiere desestabilizar nada. Como vamos a ser victoriosos y el 27 de marzo nuestro pueblo mayoritariamente va a decir sí a la anulación, el 28 de marzo estará el mismo Poder Ejecutivo, el mismo Parlamento elegido en el 2019 y que cesará sus funciones el 1° de marzo del 2025 cuando la ciudadanía haya resuelto cuál es el nuevo Parlamento y nuevo Poder Ejecutivo”, añadió.

El presidente del PIT-CNT advirtió a los presentes que se puede polemizar, pero aclaró que debe ser desde el respeto y que no se debe ceder un milímetro a nadie en el carácter democrático del conjunto de las organizaciones populares en el país.

El dirigente sindical se cuestionó cómo harán para conseguir que los artículos se anulen y se contestó: “A lo plebeyo, sin mucha financiación, con mucho zapato gastado, con el compañero, con un mapeo del país, tal vez sin mucho acto, con poca propagando desde el punto de vista de los grandes medios de comunicación”.

“Lo haremos con lo que siempre tenemos y hacemos, con el corazón y con la cabeza. Lo van a hacer ustedes compañeros porque el movimiento popular uruguayo se dispone a dialogar, a escuchar, a cambiar fundamentos y razones con tres millones de uruguayos para que el 27 de marzo, otra que festejo, nos jugamos el futuro salgamos masivamente a festejar lo que seguramente construiremos que es una terrible victoria popular en defensa de la democracia, en defensa de los intereses de nuestro pueblo”, concluyó.

Montevideo Portal