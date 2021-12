Marcelo Abdala: "Soy hincha de la personería jurídica en los sindicatos"

Locales

Tal como informáramos, Diputados aprobó este martes en sesión extraordinaria y de forma urgente el proyecto de ley que "crea el registro de organizaciones de trabajadores y de empleados bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social". La iniciativa, que fue presentada por el Poder Ejecutivo con el título “Personería jurídica de las organizaciones de trabajadores y empleadores”, fue aprobada con votos de la coalición multicolor; el Frente Amplio votó en contra.

Ese registro de sindicatos que se implementará si la iniciativa logra la sanción en el Senado será de “carácter facultativo y tendrá efectos de reconocimiento de la personería jurídica, el que procederá sin otro requisito que la presentación de estatutos de la organización que respeten la legalidad y hayan sido adoptados por asamblea de los integrantes de la respectiva organización”, establece el artículo 2° de proyecto de ley aprobado.

A ese respecto, el presidente del PIT-CNT dijo ser partidario de que tanto el PIT-CNT como los sindicatos que lo integran tengan personería jurídica, siempre y cuando dicha regulación no violente la libertad sindical. Marcelo Abdala.

En declaraciones recogidas por el portal de la central sindical, su presidente expresó que-en términos generales- el movimiento sindical coincide con el proyecto del Poder Ejecutivo "que va en línea con los parámetros del la OIT". Aunque aclaró que existe una discrepancia importante en relación al artículo 7 que refiere a la retención de la cotización sindical. "En Uruguay hay afiliación voluntaria, no hay como en otros países formas de afiliación relativamente obligatoria. Y a partir de que hay una afiliación voluntaria, está consagrado el derecho de que un trabajador puede firmar una planilla en la que le solicita a la empresa que le retenga su cotización sindical". Según Abdala, "no hay por qué retroceder" en esta materia, tal como lo pretende consagrar el artículo cuestionado.

El proyecto de ley crea un registro en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que será de carácter "facultativo" y tendrá efectos de reconocimiento de la personería jurídica de entidades gremiales, cámaras empresariales, organizaciones de trabajadores y empleadores.

El artículo 7 señala que “las organizaciones de trabajadores y de empleadores que tengan personería jurídica reconocida serán capaces de tener derechos y obligaciones civiles en los términos del artículo 21 del Código Civil, pudiendo comparecer en juicio y celebrar cualquier tipo de actos y contratos, a excepción de aquellos personalísimos, propios de las personas físicas, o los que suponen el ejercicio de actividades que la ley sujeta a autorizaciones especiales”. Asimismo, sostiene que "las organizaciones de trabajadores que no hayan completado el procedimiento de reconocimiento de personería jurídica o que no cumplan con las obligaciones que impone el artículo 5 de esta ley, no tendrán derecho a que se retenga a su favor la cuota sindical para su depósito en la cuenta bancaria de la organización (artículo 6° de la Ley Nº 17.940, de 2 de enero de 2006)”.

"El sindicato es la unión libre y voluntaria de los trabajadores para la defensa integral de su interés de clase y supone la acción por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores: el salario, las categorías, el trabajo, el pan y la formación profesional, entre muchas cosas, que se construye a favor de un programa de desarrollo que tenga en cuenta los intereses de las grandes mayorías y en camino a una sociedad sin explotados ni explotadores. Como unión libre y voluntaria, el sindicato supone un sujeto colectivo, es un sujeto de clase y es un colectivo, es más que la suma de sus miembros. El sindicato tiene una personalidad, es la entidad especializada en las defensa del interés de los trabajadores, es un sujeto. Entiendo que está bien en la normativa actual, en el funcionamiento actual de la sociedad, que ese sujeto colectivo también sea una persona jurídica. Yo soy hincha de la personería jurídica del sindicato. En ese sentido el Poder Ejecutivo ha trabajado un proyecto con las gremiales empresariales y también en consulta con el PIT CNT. En este sentido, quiero recordar que el compañero que más actuó en representación del PIT-CNT es una referencia del derecho laboral uruguayo, el querido e inolvidable compañero Héctor Zapirain, recientemente fallecido", dijo el líder sindical.

"Nuestro horizonte y nuestra práctica está arraigada en la independencia de clase, que supone intentar valorar siempre y en todo momento en función de los intereses del movimiento en su conjunto. Y tratar de hacer el esfuerzo, que esto es un acto de emancipación hasta casi podría decirse que es una ruptura epistemológica, de manera de razonar, no en las categorías de la ideología burguesa, sino en la categorías que implican la defensa del interés de clase del trabajador. En los términos de la OIT -que no se base en estas categorías que acabo de mencionar porque entre otras cosas la OIT es tripartita- de alguna manera la traducción en su lenguaje tiene que ver con los conceptos de independencia, autonomía y autarquía del movimiento sindical. Independencia de los patrones, de los partidos políticos y del Estado; autonomía en el hecho de cómo los trabajadores adoptan sus decisiones, y autarquía desde el punto de vista que los trabajadores desarrollan su organización de clase tal cual lo consideren necesario, sin injerencia alguna de otras partes. En ese sentido, nuestra Mesa Representativa ha resuelto que el proyecto del Poder Ejecutivo -en general- respeta estos criterios de la OIT. No obstante ello, nosotros hicimos algunas observaciones a su articulado. En el proyecto se maneja un artículo que el estatuto de la organización debe ser definido por la asamblea general y esto puede dar lugar a confusión, porque en realidad, quien define el estatuto es el organismo superior del nivel de organización de que se trate. Por ejemplo, en el PIT-CNT quien define su estatuto es el Congreso. Nosotros no podemos hacer una asamblea general por carácter del PIT-CNT. Por tanto, ahí debería mencionarse, en lugar de "asamblea general", debería decir "organismo superior". En segundo lugar, el artículo 7, establece que aquellas organizaciones que no hagan el trámite de personería jurídica, no tendrán descuento por planilla. Y nosotros no estamos de acuerdo con ese artículo", sostuvo Abdala.