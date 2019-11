Manini sobre su diputado: “No le veo un ánimo ofensivo, no es para tomarlo de esa manera”

Política

El electo senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió este jueves por la tarde a las declaraciones de su diputado Martín Soldano, quien en una entrevista con Búsqueda criticó la interrupción voluntaria del embarazo y dijo que "si no tuviste la responsabilidad de cuidarte (...) bancátela".

"Yo estoy en contra del aborto porque sí, de abortar por abortar. A ver, si te gustó, bancátela. Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela. No le puede ganar la desesperación a la irresponsabilidad. Hoy lo que pasa es que hay mucha libertad, cualquiera hace lo que quiere y después dicen: 'Vení, sacámelo, total, no pasa nada'. Para algunas mujeres es como una canilla libre", dijo.

Estos dichos, que se suman a los que había realizado Guillermo Domenech, también electo senador por el mismo partido, causaron rechazo desde varios frentes. Incluso, el propio candidato de la oposición debió salir a aclarar que él no está de acuerdo con el aborto, pero que no está dentro de sus planes derogarlo.

Este jueves, en una improvisada ronda de prensa, Manini Ríos dijo que los dichos de Sodano son "su opinión".

"Él lo que dijo es su opinión. Lo que él opina, como hay muchos que opinan cosas contrarias dentro de Cabildo Abierto. Me parece que acá no deja de ser una opinión de un integrante calificado, uno más. No le veo un animo ofensivo. No es para tomarlo de esa manera. cada uno expresa su opinión", señaló.

Manini remarcó que lo que "importa" es el programa de CA y el documento acordado por la oposición: "Puedo compartir o no algunas cosas que dijo, pero lo que importa es lo que está firmado", señaló.

