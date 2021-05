Manini sobre homenaje: “Tengo todo el derecho del mundo a hacer el tuit que se me antoje”

Política

Guido Manini Ríos, senador por Cabildo Abierto, fue entrevistado esta mañana en el programa Punto de Encuentro, emitido por Radio Universal.

Durante el reportaje, el legislador se refirió al reciente e inesperado deceso del ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

"Fue un impacto profundo que sentimos todos, no lo podíamos creer", dijo Manini, quien opinó que Larrañaga "irradiaba energía, vitalidad" y que "se había mostrado hiperactivo en un cargo que es quizá es el más complicado, y que generaba expectativa de todo el pueblo uruguayo".

Según Manini, Larrañaga asumió su tarea "con seriedad y responsabilidad, no tuvo descanso, descuidó totalmente su vida familiar y su cuidado personal, su salud, y es fue lo que llevó al desenlace", consideró.

Para el líder cabildante, el extinto ministro "le hizo honor al sobrenombre de guapo" porque "la guapeza se demuestra dando todo en la cancha, sobre todo si es por el bien de la comunidad. le tenía un enorme respeto a su persona", manifestó.

Entrevista adelante, Manini habló sobre los Jornales Solidarios e insistió en que quizá sea necesario duplicar o hasta triplicar el alcance de dicha medida paliativa. Para el representante, el hecho de que cerca de 250.000 personas se hayan anotado para el sorteo de las 15.000 vacantes "indica la insuficiencia de esta medida" a la hora de atender a un gran número de uruguayos "que están dispuestos a trabajar y que no se resignan a vivir de una ayuda".

En el mismo sentido, recordó su propuesta en el parlamento acerca de la creación de vacantes transitorias en las Fuerzas Armadas "que están tremendamente exigidas en los últimos tiempos" y cuyos funcionarios "cumplen horarios de más de 70 horas semanales".

Manini enfatizó que en la actualidad los militares "están en la frontera, en los comités de emergencia, llevando las vacunas y dando la logística para ello, están en el Congo, en los Altos del Golán" y que en el marco del plan de jornales solidarios, se le podría dar entre 1000 y 30000 vacantes transitorias por unos meses, siempre esperando el rebote de la economía".

Posteriormente, fue consultado sobre el tuit que publicara el pasado miércoles en homenaje a los apicultores, algo que causó malestar en muchos usuarios de la red dado que se trataba del momento en que se celebraba de forma virtual la Marcha del Silencio.

"Hay que ver la película entera", dijo Manini. "Ese día, 20 de mayo, hice declaraciones a primera hora con la seriedad correspondiente a un día de reflexión y dije que se recordaban hechos lamentables que jamás deberían repetirse en el país. No eludí el tema, no le saqué cuerpo", explicó.

Más tarde, en el Parlamento, "se hacía un homenaje a Michelini y Gutiérrez Ruiz, y al igual que el año pasado concurrí y fui de los pocos legisladores en ese homenaje", contó.

"No ignoré la fecha ni me pasó inadvertida, tengo todo el derecho del mundo a hacer el tuit que se me antoje y homenajeando a quien se me antoje", sostuvo.