Manini sobre caso Gavazzo: “Lamentablemente se posterga el circo mediático que se montó”

Política

Este viernes el senador electo Guido Manini Ríos se presentó ante la Justicia en una audiencia en la que el fiscal Rodrigo Morosoli solicitó el desafuero de Manini para poder juzgarlo por las confesiones que hizo, en un tribunal de Honor Militar, el ex torturador José Nino Gavazzo.

El fiscal Rodrigo Morosoli entiende que Manini Ríos omitió informar a sus superiores del Poder Ejecutivo y a la Justicia de que Gavazzo había confesado haber arrojado al río Negro a Roberto Gomensoro, militante tupamaro desaparecido en 1973, poco antes del inicio formal del golpe de Estado.

El desafuero deberá votarse en la próxima legislatura, que comienza el 15 de febrero, porque es a esa a la que pertenece el excomandante en jefe del Ejército.

Si bien Manini ya había establecido que no pensaba ampararse en esos fueros, se explicó que no depende de él porque esos fueros no le pertenecen a cada legislador, sino que pertenecen al Parlamento y es el Parlamento con dos tercios de los votos el que decide si se le quitan los fueros o no.

En la noche de este viernes, el líder de Cabildo Abierto escribió en su cuenta de Twitter una nueva opinión sobre este caso. Manini aseguró: "Hoy la Jueza, a pedido del Fiscal, elevó el pedido de mi desafuero al Senado. Mi defensa dejó bien claro el cúmulo de falsedades en las que se basa la acusación, y demostró que yo actué como debía hacerlo".

"Lamentablemente se posterga en el tiempo el circo mediático que se montó desde que Cabildo Abierto inició su camino. Estamos seguros de que tarde o temprano se sabrá la verdad y que los que mintieron e incitaron al odio deberán responsabilizarse por el daño que hicieron...", agregó Manini finalmente.

Mi defensa dejó bien claro el cúmulo de falsedades en las que se basa la acusación, y demostró que yo actué como debía hacerlo.

