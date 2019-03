Manini Ríos no descarta hacer política "si ese es el único camino para hacer justicia"

Política

El comandante dijo que no renunciará a ningún camino para “hacer justicia en algunas leyes que afectan negativamente al Ejército”.

El comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, se reunirá este martes con el presidente Tabaré Vázquez y, aunque el tema de su retiro no estará en la reunión, según informaron fuentes castrenses este domingo a Montevideo Portal, la posibilidad de que el general se disponga a participar en la política partidaria podría apresurar su salida.

Este lunes, el programa radial Todo Pasa, que se emite por Océano FM, publicó un adelanto de la entrevista que le hizo el periodista Mariano López a Manini Ríos y que se emitirá este martes. En el fragmento, el general habla sobre la posibilidad de participar en la contienda política.

"En el futuro, si entendiera que el único camino que yo tengo, que existe, para cambiar o hacer justicia en algunas disposiciones o leyes que se han votado o que se vayan a votar que afectan negativamente al Ejército no voy a renunciar a recorrer cualquier camino", comentó el comandante.

Sin nombrarlos, Manini Ríos hace referencia al proyecto aprobado que reformó la Caja Militar y el texto que impulsa el Frente Amplio para modificar la Ley Orgánica Militar.

"Mi vida ha sido el ejército. Yo entré con 14 años y ya llevo 46, y si tuviera que recorrer el camino político por entender que ese es el único camino para hacer justicia, en lo que yo entiendo que hay que hacer justicia, no lo voy a negar, no lo descarto. Hay un tema legal, pero no lo descarto", finalizó.

