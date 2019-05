Manini: “en las cárceles tienen que mandar los guardias, no el relajo que es hoy”

Política

"Al sistema carcelario lo observó cómo lo pueden observar todos los uruguayos, cada vez que ven una noticia proveniente de las cárceles. Y como la ven las personas que vienen de afuera, a ver el funcionamiento del sistema carcelario. Y como lo ve el Comisionado parlamentario que hace un par de días dijo que el trato en las cárceles es inhumano, es decir es una vergüenza. El sistema carcelario hoy es una vergüenza".

Así se expresó Guido Manini Ríos durante una conferencia de prensa en la ciudad de Mercedes, según informara el medio local Agesor.

El candidato de Cabildo Abierto consideró que en los presidios "hoy no se rehabilita al preso y esa debe ser la función principal de las cárceles, rehabilitar al recluso y hoy no se lo rehabilita .Ese es uno de los puntos que nosotros vamos a cambiar de cuajo a partir de marzo del 2020", dijo.

"Las cárceles tienen que ser gobernadas por los guardias y no por los reclusos como ocurre en algún caso, que son los reclusos los dueños de las cárceles. Segundo, las cárceles tienen que ser centros de rehabilitación. Nosotros vamos hacer que los presos trabajen, que trabajen diariamente de forma que adquieran hábitos de trabajo, que adquieran alguna habilidad, porque creemos que ese es uno de los caminos más efectivo para su rehabilitación", añadió Manini.

"Los presos tienen que ser rehabilitados. Y si están en el ocio, si están en disputa entre bandas dentro de la cárceles, si son los dueños de las cárceles, si sigue pasando lo que está pasando hoy, es claro que los presos no están rehabilitados; por lo menos salvo algunas excepciones que podrán darse, la gran mayoría de los presos no se rehabilitan y cuando se los devuelve a la sociedad, se devuelve con el mismo potencial delincuente para que vuelva accionar contra la sociedad honrada, honesta, que está con el corazón en la boca que permanentemente, por el tema de seguridad. Creemos que las cárceles son una vergüenza nacional" afirmó.

Interrogado acerca de si cree necesaria la edificación de más centros de reclusión, Manini respondió que "habría que ver el número de los presos, tal vez si, tal vez no. De lo que no me cabe duda es de que habría que cambiar totalmente el sistema de las cárceles, tienen que mandar los guardias, tiene que haber orden dentro de cada cárcel, y no el relajo que es hoy y que todo el mundo lo ve".

"Nosotros proponemos crear una cárcel de alta seguridad, incluso manejada por militares, donde los pesos pesados del delito, los narcotraficantes, los jefes de banda, que hoy manejan las bandas desde la cárceles, esos que están recluidos ahí en las condiciones de aislamiento que tengan que estar en un sistema de máxima seguridad, donde los guardias se releven mes a mes. Eso lo estamos proponiendo, y va a ser parte de nuestros cambios que vamos a introducir en las cárceles", propuso.

"Por otra parte, estamos totalmente en contra que se pase al Ministerio de Educación y Cultura el tema carcelario", ya que entiende que, más allá de esa cárcel bajo control militar que propone, el sistema carcelario "tiene que estar en manos del Ministerio del Interior".