Manini: “Referentes de partidos de la coalición” defendieron “a sus amigos celulósicos”

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró este martes en su audición en Radio Oriental que su partido va “a estar del lado de lo que le sirva al país y no del lado de los poderosos”.

El político comenzó su alocución sosteniendo que “resulta increíble la virulencia y hostilidad, de forma obsesiva, con la que se sigue tratando a Cabildo Abierto, desde ciertos medios de comunicación, de parte de ciertos analistas políticos, de ciertos columnistas, que responden a determinados grupos económicos y círculos políticos”.

“Nos confirma que este nuevo partido que irrumpió en el escenario político hace menos de tres años, está hoy haciendo propuestas, desafiando relatos que ya parecían definitivamente impuestos, o poniendo en la agenda política asuntos que afectan intereses de ciertos personajes, que ya se habían acostumbrado a no ser tocados por nadie”, aseguró el senador.

Y agregó: “Cómo se puede entender si no, la andanada de columnas, artículos, audiciones radiales, programas televisivos que se han disparado sobre Cabildo Abierto en estas últimas semanas, en medios que se supone no responden a la oposición política, sino más bien al contrario. Esto demuestra que aquí no se trata de un tema de gobierno u oposición, ni de izquierda o derecha. Aquí se trata de mandaderos de intereses que salen a defender a quienes les pagan o a sus amigos del poder, aún a sabiendas del inmenso daño que ocasionan al país y a las futuras generaciones. A ciertos referentes de partidos políticos socios de la coalición, que salen en defensa cerrada de sus amigos celulósicos, y que además nos asignan a nosotros simpatías regionales que por cierto no tenemos”.

Manini Ríos volvió a defender el proyecto de ley forestal que impulsó Cabildo Abierto y fue vetado por el presidente Luis Lacalle Pou, y aseguró que se tergiversa lo que proponía.

“(El proyecto) no toca para nada a los campos de baja productividad, y se refiere a las mejores tierras del país, esas que siempre están ocupadas por agricultores y tamberos. Esas tierras que siempre han generado puestos de trabajo en actividades que además, arraigan al productor en el campo, lo que para nosotros es esencial. Una vez más, se busca eludir la discusión central, llevar la discusión a un eje diferente para evitar tener que explicar por ejemplo, porqué resulta bueno para el país, que se siga plantando en Colonia o en Soriano. El propio ministro de Ambiente, Adrián Peña, ha dicho en las últimas horas que la actividad forestal debe continuar, pero no en cualquier tierra. Eso es exactamente lo que hemos dicho y lo que buscaba nuestro proyecto, lamentablemente vetado por el Poder Ejecutivo”.

El senador agregó que “un columnista, importante operador en grandes negocios grandes negocios perjudiciales para el país (se refiere al exministro de Economía Ignacio de Posadas y en particular a una columna escrita por el abogado en el diario El País), que nosotros antepusimos nuestra agenda a la de la coalición, y que con nuestra conducta hemos obligado al anunciado veto presidencial y que con eso perjudicamos la buena marcha de una coalición de cuyo éxito depende el futuro de los socios que la integran”

“Ante esto cabe la pregunta ¿Fue Cabildo Abierto el que arriesgó el futuro de la coalición, o fueron los otros socios, que ante un proyecto que contempla una realidad que cualquiera que no tenga intereses económicos directos en el tema puede entender su importancia, que no hicieron ningún aporte los dos años que estuvo, en 2020 en Diputados, en 2021 en el Senado?”, cuestionó el líder de Cabildo Abierto.

Sobre De Posadas, Manini dijo como respuesta a una columna publicada este sábado (titulada "Manini encantado con el VAR, pero no tiene quien le escriba") que es “descendiente directo de Gervasio De Posadas, aquel director supremo que le pusiera precio a la cabeza de Artigas” y que era “el principal de un estudio sospechado de haber participado en negocios sumamente perjudiciales para el Estado”.

Agregó que De Posadas fue “el impulsor de las sociedades anónimas de intermediación financiera (Safis), instrumento muy usado por los vaciadores de países”.

