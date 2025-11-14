Manchas en el mar de Punta del Este: cuál es la explicación de este curioso fenómeno

La Prefectura Nacional informó sobre unas manchas luminosas observadas en el mar, especialmente en la zona de Punta del Este y alrededores, que corresponden a la presencia de noctilucas, un fenómeno bioluminiscente natural —conocido por verse en el agua con un color azul fluorescente—.
Según explicó la institución, la Oficina de Medio Ambiente de la Armada confirmó que este brillo en el agua no guarda relación alguna con derrames de hidrocarburos ni sustancias derivadas, por lo que no representa un riesgo para la población ni para el ecosistema.
La comunicación señala que las noctilucas pueden verse en distintos puntos de la costa y que su aparición “no implica contaminación ni un evento peligroso”, sino una manifestación propia de estos organismos marinos.
Prefectura indicó que continuará monitoreando la situación y pidió a la ciudadanía mantener la calma ante la presencia de este fenómeno natural.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]