Maldonado: robaron 600 dólares a un hombre con el “cuento de las valijas” de WhatsApp

Policiales

El Ministerio del Interior alertó a la población semanas atrás por una nueva modalidad de estafa vía WhatsApp en la cual los responsables se hacen pasar por familiares de las víctimas en el exterior, a quienes solicitan dinero para "recuperar un equipaje perdido en Bolivia".

Las primeras denuncias fueron recibidas por la Jefatura de Rocha, pero días atrás continuaron perpetuándose, lo cual implicó que la Policía Nacional emitiera una nueva advertencia.

Según consignó hoy FM Gente, los estafadores se cobraron una nueva víctima, en este caso, oriunda de Maldonado.

"Todo comenzó cuando recibí la foto de un amigo que tengo en España", narró Miguel al mencionado medio. "Ese amigo me saluda y me pasa que estaba en el aeropuerto y que había perdido el vuelo en el que se venía para Uruguay. Me dice que en el vuelo, que tenía una escala en Bolivia, se había venido su equipaje. Como su equipaje estaba en Bolivia, me pide si le podía dar mi número a la compañía, LAN, para ver si se lo podía rescatar", indicó.

Agregó que casi de inmediato lo llamaron, también vía WhatsApp, de la supuesta compañía y le pidieron que les pasara el código de las valijas de su amigo -que los estafadores le habían dado- y otros datos, como su cédula, para que le enviaran las valijas.

Pero además le dijeron que debía pagar una cancelación de 600 dólares, "porque su amigo no había tomado el vuelo".

"Me comuniqué con mi supuesto amigo, que me dijo: ‘Miguel, si podés pagalo que yo en cuanto llegue te lo pago; voy el martes a las 11 de la noche, y el miércoles te lo pago'. Acá la comunicación fue por texto de WhatsApp. El error que cometí fue no llamar a mi amigo", reflexionó el hombre.

"Hice el giro, pero como me empezó a sonar raro, llamé a mi amigo por Instagram y él estaba en su casa, tranquilamente, y no sabía nada. Me dijo que venía en setiembre. Pero ya compró los pasajes. Supongo que con esos datos pergeñaron la estafa", meditó.

Otro de los elementos que lo llevaron a sospechar fue que en principio le dijeron que hiciera el giro a nombre de una secretaria y luego le podieron que cambiara el nombre, en lugar de hacerlo a la propia compañía. "Me dijeron que había dinero en las valijas y me preguntaban dónde estaba la declaración jurada y la boleta de unos iPhone", señaló.

"En un momento llamé al teléfono de mi amigo y me atendieron ellos mismos. Ahí fue que se me prendió la lamparita y llamé a mi amigo por Instagram. Pero ya había hecho el giro", relató.

Miguel ya presentó una denuncia en Delitos Informáticos y su amigo -el verdadero- va a realizar otra en España por usurpación de identidad.

"La Policía presume que esto se genera en Bolivia. Estafaron a otra señora de acá de Maldonado. Y en Montevideo habría más gente estafada. Yo lo cuento para evitar que sigan estafando gente", expresó.