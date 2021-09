MSP: en 4.962.211 dosis dadas se registraron 1.862 posibles efectos adversos por vacunas

Locales

El Ministerio de Salud Pública publicó este miércoles un informe con análisis de los Efecto Adverso Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) recibidos por la Unidad de Farmacovigilancia de la cartera e ingresadas a la base de datos nacional, relacionados a la vacunación contra la covid-19 correspondientes al período comprendido entre el 27 de febrero y el 12 de agosto de 2021 inclusive.

Hasta esa fecha, de acuerdo a la información aportada por el Sistema Informático de Vacunas (SIV) del MSP, se han administrado 4.962.211 dosis de vacunas contra SARSCov-2. De este total, 3.234.213 corresponden a la vacuna CoronaVac, 1.642.140 a la vacuna Pfizer-BioNTech, y 85.858 a la vacuna AstraZeneca.

En ese período se recibieron un total de 1.157 notificaciones asociados a la administración de las vacunas contra el SARS-CoV-2. 563 corresponden a la vacuna de Sinovac, 550 a Pfizer, 26 a AstraZeneca y en 18 casos no fue consignado qué vacuna se administró.

Del total de notificaciones (1.157), 1.145 corresponden a casos cerrados. Los casos cerrados son aquellos que de acuerdo a la información aportada por el notificador y la obtenida por la Unidad, fueron evaluados, determinándose la causalidad de los ESAVI.

Para el periodo analizado, de los 1.145 casos cerrados, se identificaron: 560 relacionados con la vacuna Coronavac, 543 relacionados con la vacuna Pfizer-BioNTech, 24 relacionados con la vacuna AstraZeneca, 18, en los cuales no fue consignada la vacuna administrada.

Además, teniendo en consideración que en cada notificación se puede informar más de un ESAVI, el número total de ESAVI informados fue de 1.862. Su distribución, de acuerdo al tipo de vacuna fue: 786 relacionados con la vacuna Coronavac, 976 vinculados a la vacuna de Pfizer-BioNTech, 53 relacionados con vacuna AstraZeneca, y 47 en los cuales la vacuna administrada no fue consignada.

Los casos en los que no se consignó el tipo de vacuna por parte del notificador, y no se logró completar esta información posteriormente, no fueron incluidos en el análisis del informe.

El MSP explica que “en Uruguay se reportaron 39 casos de ESAVI que requirieron o prolongaron la hospitalización. Este número de casos representa el 0,00078% del total de dosis suministradas”.

En un gráfico, el MSP compartió el avance del coronavirus en Uruguay, mostrando la situación de los 19 departamentos según el Índice de Harvard. “Con más del 71% de la población vacunada con dos dosis de vacuna contra COVID-19, el país continúa evolucionando favorablemente con departamentos en las zonas verde y amarilla según el Índice de Harvard”, señala la cartera.

