MEF estima que crecimiento de la pobreza sea de dos o tres puntos porcentuales

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, compareció este miércoles ante la Comisión Permanente del Parlamento para dialogar con los legisladores sobre la situación económica actual del país. En primer lugar, la titular de Economía aseguró que el cambio que votó la gente en las elecciones también es un cambio en la política económica.

A continuación, la secretaria de Estado repasó los diferentes cambios que propuso el actual equipo económico en relación con el anterior. "Tenemos aquí al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al presidente del Banco Central, y eso nos habla de juna forma de trabajar de este equipo donde se busca las consistencias de todas las partes involucradas", aseguró.

"Consistencia de la política monetaria, de la política fiscal y de la política de ingresos. También es un cambio el recuperar la credibilidad perdida porque en la pasada administración los objetivos, las metas que se fijaba el gobierno no las cumplía y, como hemos mostrado, las metas que nos hemos fijado tanto en materia inflacionaria como las metas en materia fiscal se han cumplido, alcanzado", agregó.

Además, Arbeleche comentó que hay un cambio en lo que es la "responsabilidad y la transparencia". "Podemos hacer todas las aclaraciones que sean necesario, pero si hay algo que no se puede decir es que a este equipo económico le hace falta transparencia", indicó, y agregó que se presentaron todos los números, se aclaró la metodología y se respondieron todos los pedidos de informes solicitados.

"Creo que lo más importante, en donde me gustaría poner el foco en la presentación y respuestas en la mañana de hoy, es en esta gran confusión que siento cuando se entrevera lo que son los números y lo que es lo social. He reiterado que los números fiscales no son objetivos en sí mismos. Los números van por un lado y la gente va por otro lado. Como cuidamos de la gente, tenemos que cuidar nuestros recursos, que son los números. Entonces, es falso decir que el objetivo de la política económica es alcanzar determinados números fiscales. Esos números fiscales, que es el manejo de la plata de los uruguayos, es para cuidar a la gente, y en este caso particular, es para atravesar esta crisis que es una pandemia porque afecta a todo el mundo. Así lo hemos encarado y esa ha sido nuestra prioridad", opinó.

Una de las preguntas formuladas por los legisladores de la oposición es si se tenía alguna estimación sobre las personas en situación de pobreza. Arbeleche explicó que el último dato oficial refiere al año 2019 y que los datos indicaron que aumentaron 25.000 personas. Sin embargo, para el año 2020 -indicó- los datos que recaba el Instituto Nacional de Estadística (INE) "todavía no están disponibles".

"Dicho eso, es evidente que esta situación de pandemia nos va a llevar a un aumento en la cantidad de personas en situación de pobreza. Es lo que estamos viendo, es lo que estamos apoyando", señaló Arbeleche.

No obstante, la titular de Economía indicó que la cartera tiene estimaciones oficiales que hablan de que la pobreza "podría aumentar en el entorno de dos o tres puntos porcentuales", pero adelantó que "no se necesitan los números" porque "lo están viendo". "Por eso es este aumento en las transferencias sociales. Tanto en la cantidad de personas a las que llega como el monto de la asistencia", añadió.

Finalmente, con respecto al crecimiento de la economía, Arbeleche dijo: "El avance de estas reformas, el aumento en las inversiones y el apoyo a estas inversiones nos lleva a que para este año el crecimiento estimado sea de 3,5%. Esto es diferente a la exposición de motivos en la discusión del Presupuesto Nacional y, como decía anteriormente, la mitad de la diferencia de la estimación viene dado por el cierre de fronteras, más allá que tenemos un cambio metodológico. Estamos estimando que en el tercer trimestre de este año estaríamos alcanzando los niveles precovid. Y con esta estimación de crecimiento económico y con la estimación y compromiso de que se va a seguir haciendo frente a la pandemia es que efectivamente el resultado fiscal para este año ya hemos dicho va a ser mayor de lo que dijimos en la exposición de motivos de la ley de presupuesto".

"Va a ser mayor, es decir, va a ser peor el déficit fiscal porque vamos a dar más recursos para la pandemia, que no estaban contemplados cuando se presentó el 31 de agosto del 2020 la ley de Presupuesto. La pandemia sigue y lo que hay que hacer es continuar con los apoyos para hacer frente a la pandemia y, por lo tanto, el resultado fiscal va a ser peor y el endeudamiento también va a ser mayor. Eso no quita que la meta estructural, que es la que nos hemos fijado en esta nueva institucionalidad fiscal, siga diciendo de que vamos a ser más eficientes con los recursos porque eso es lo que nos va a permitir tener el apoyo para llevar adelante la pandemia, que no era algo que tenemos presente a la hora de presentar el presupuesto", concluyó.

