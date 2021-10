Lust pidió disculpas públicas a Balcedo tras nombrar su apellido en interpelación a Heber

Política

All apologies

El diputado por Cabildo Abierto (CA) Eduardo Lust pidió disculpas públicamente al empresario y sindicalista Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Fiege, tras mencionar el apellido de Balcedo durante la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el martes de la semana pasada.

Lust dijo en la interpelación que el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, “negocia con los presos, con el rico negocia por plata. Él lo dice además, no lo estoy acusando, y con el pobre negocia con prisión. A Balcedo le lavó 11 millones de dólares el fiscal”.

“Me pedían que me retractara públicamente. El honor de una persona es personalísimo, nadie puede decirle al otro cómo está compuesto su honor. Cuando la Constitución establece los siete derechos fundamentales del ser humano pone primero la vida y segundo el honor, después viene la libertad y último la propiedad”, expresó Lust en entrevista con Radio RBC de Piriápolis.

“Soy una persona que tiene un alto concepto de las personas que defienden su honor, que es lo que uno cree de sí mismo. Cuando me enteré de que el señor Balcedo y su esposa se sentían heridos en su honor no tuve ningún problema en decir públicamente que me disculpaba si de mis palabras había surgido una lesión a su honor”, añadió.

Lust sostuvo que “del señor Balcedo se han dicho muchas cosas, ha salido en la prensa en programas periodísticos y él no ha reaccionado hasta el momento sintiéndose herido en su honor”. “En este momento reaccionó por algo que prácticamente ya se había dicho, pero no tengo ningún problema en decirle que me disculpo públicamente si herí el honor de él, su señora e incluso de sus hijos”, aseguró el legislador.

Tras las disculpas de Lust, Fiege señaló en su cuenta de Twitter que “queda saldado el tema”. “Agradezco que se haya interiorizado en nuestra causa”, comentó la esposa de Balcedo.

Con las disculpas públicas del dr. @LustEduardo emitida en @rbc1210, para mi familia y para mi, queda saldado el tema. Agradezco que se haya interiorizado en nuestra causa. https://t.co/F5vrJ7iVZ3 — PAOLA FIEGE (@PAOLA_FIEGE) October 7, 2021