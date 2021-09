Lula sobre Bolsonaro: “No es derecha, hay que analizarlo como a Hitler o Mussolini”

Internacionales

El expresidente de Brasil, Luís Inácio Lula da Silva (PT) concedió una entrevista al podcast "Mano a Mano" del comunicador Mano Brown. El reportaje fue difundido en la mañana de este jueves.

En la ocasión, Lula criticó al actual presidente del país, Jair Bolsonaro. Según el líder del PT, la posición política de Bolsonaro no es de derecha. Y lo comparó con dictadores como Adolf Hitler y Benito Mussolini.

"Lo que está pasando en Brasil no es una disputa entre derecha e izquierda. Es entre fascistas y democracia. Bolsonaro no es de derecha. Hay que analizarlo más como a Hitler y Mussolini que como derechista", expresó, según recoge UOL.

Posteriormente, Lula tuvo duras consideraciones hacia el discurso y las acciones del actual presidente.

“No piensa. No construye un pensamiento, construye tonterías. No ves una oración completa de él diciendo algo útil, todo es una tontería”, sostuvo.

Durante el reportaje, el político dijo que aún no ha tomado una decisión sobre ser candidato a la presidencia de Brasil en las elecciones de 2022.

“Todavía no soy candidato, solo decidiré eso en marzo. Sé que es difícil de creer que alguien que ocupa el primer lugar en las encuestas no sea un candidato, pero no lo soy por una simple razón. Primero, porque no quiero ser candidato por mí mismo. Necesito construir una candidatura que venga de abajo hacia arriba”, dijo Lula.