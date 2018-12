Luces azules y rumores de invasión extraterrestre en Nueva York

¿Una invasión extraterrestre en Nueva York? Un festival de luces azules en el cielo sorprendió la noche del jueves a los neoyorquinos debido a la explosión de un transformador, desatando una serie de curiosas especulaciones en Twitter.

El incidente se produjo en una central eléctrica de la compañía de electricidad ConEdison en la localidad de Astoria, situada en Queens, justo en frente de Manhattan, poco después de las 21H00 locales (02H00 GMT).

Una serie de rayos azulados iluminaron el cielo de la capital financiera de Estados Unidos e inmediatamente se desató una lluvia de tuits que anunciaban la llegada de extraterrestres -o superhéroes.

"Disculpen, ¿QUÉEEEEE? ¿EL CIELO SE ACABA DE PONER AZUL? Estoy realmente muy confundido, creo que los extraterrestres acaban de intentar robar Nueva York", escribió un usuario de Twitter.

#BREAKING: @FDNY investigating massive explosion, possibly at @ConEdison plant in #Astoria. Per source: #LGA airport @LGAairport operating on emergency power only, all flight ops stopped; arrivals in holding pattern. #abc7ny pic.twitter.com/KopX4YdKFu