Lucas Madrid se molestó con la Intendencia de Maldonado por excluirlo de un reconocimiento

Locales

El deportista mostró su malestar porque que no fue invitado al reconocimiento brindado por el gobierno departamental a los deportistas que participaron de los Juegos Panamericanos realizados en Perú y en los que Lucas Madrid representó a Uruguay.

Luego, el subdirector de Deportes de la Intendencia de Maldonado, José Martín Hualde, se disculpó por lo sucedido en su cuenta de Instagram.

Madrid se dirigió a las cuentas de la IDM, del intendente Enrique Antía, del director de Deportes Martín Laventure y al subdirector de Deportes y señaló: "Les escribo este mensaje con una gran decepción hacia las autoridades de mi querido departamento MALDONADO. Ayer a través de las redes sociales me vengo a enterar que el día 16 de agosto les dieron la bienvenida oficial a los atletas de Maldonado que participaron de los Juegos Panamericanos Lima 2019, a la cual no fui invitado".

"En el día de ayer hubo otra instancia en donde mediante un almuerzo se festejó la actuación de los deportistas, pero sin entender nuevamente me excluyeron. Quiero contarles que ellos saben muy bien quién soy y el esfuerzo que hice para llegar a competir en Lima. A finales de 2018 presenté mi proyecto en tiempo y forma donde les pedía apoyo en mi carrera deportiva, como primer respuesta recibí su aprobación, pero luego sin explicación alguna me lo negaron. Me pregunto por qué y no encuentro una explicación", agregó.

Además, señaló que esto lo "lastima, desmotiva y enoja porque ser 1 de los 16 clasificados a Lima y hacer historia para el Surf fue un lugar que me gané con muchísimo esfuerzo y sacrificio. A lo largo de varios años he viajado representando a Uruguay y al departamento con gran orgullo siempre, me siento embajador de mi país y así seguirá siendo. Que me ignoren como deportista es una falta de respeto hacia mí y todo mi equipo de trabajo".

Al otro día, el subdirector de deportes de la IDM, José Martín Hualde, hizo públicas sus disculpas.

"Colocó en su cuenta Instagram una foto de Madrid y manifestó: "Quiero hacer pública mi disculpa a @lukimadrid por la omisión en el reconocimiento dentro del plantel de deportistas y entrenadores que participaron en los Juegos Panamericanos Lima 2019 tal cual lo hice personalmente en el día de ayer. Ha sido un error humano involuntario que he perdonado pero que como SubDirector en la Dirección de Deportes asumo con responsabilidad. Sabemos de tu esfuerzo, dedicación al Surf. Valoramos tu excelente desempeño deportivo y estamos seguros del orgullo que esto representa para Maldonado y el país", señaló el jerarca de la comuna.

Tras esta publicación, el surfista escribió, como respuesta, que atrás "de esta simple omisión hay un deportista luchando por un sueño". Dijo que esto lo que pasó "no entra en ningún contexto".

Además, calificó como "nefasta" a "esta organización que no apoya, no avala ni cuida a sus propios atletas".