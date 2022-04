Lozano: dichos de Gómez sobre proyecto de ley que penaliza a fiscales “no corresponden”

Política

El senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano se refirió este martes al proyecto de ley que promueve su partido y que presentó la semana pasada en el Senado, que pretende ampliar el delito de prevaricato para jueces y fiscales que incurran en un mal o erróneo desempeño de su función de forma intencional.

En el artículo 1° del proyecto de ley se establece que el fiscal que intencionalmente persiga penalmente a un no culpable o a persona a la cual no le corresponda sanción penal, “será castigado con la pena de 18 meses de prisión a 7 años de penitenciaría, multa de 60 a 12.000 Unidades Reajustables (UR) e inhabilitación especial de 3 a 7 años”.

Entrevistado por el diario El País, el fiscal de Corte, Juan Gómez, sostuvo que es “impresentable” la iniciativa planteada por el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos. “Miro con atención el proyecto de ley presentado que criminaliza la actividad de los fiscales. Yo sé que no debería contar con voluntades para ser aprobado, pero el solo planteo lleva a pensar qué hay detrás”, dijo y agregó que lo que motiva esta propuesta es un “movimiento” en contra de los operadores judiciales. “Lo digo con mucho respeto, esto es impresentable”, acotó.

Lozano, por su parte, entrevistado por el programa Así Nos Va de Radio Carve, dijo que el proyecto presentado responde a “problemas reales que tiene la gente”, como otros que fueron presentado por el partido. En este caso, surge la idea, según contó, por la “simple observación” de muchos casos que se han dado, en los cuales se ve con cierta “liviandad” como los fiscales, y en algunos casos los jueces, actúan de forma incorrecta.

“Cosas que hemos visto muy lamentables en cuanto a fiscales que ocultan pruebas, fiscales que crean pruebas, fiscales que el propio Tribunal de Apelaciones dice que creó pruebas. En el caso de distintas apelaciones, muy mediáticas algunas, como el caso de la Operación Océano, que más allá de los hechos aberrantes que hubieran ocurrido, evidentemente hay por parte de la fiscal que estaba en aquel momento un ocultamiento de pruebas, que demuestra que con eso se estaba queriendo culpar a inocentes”, afirmó sobre el caso que imputó a más de 30 personas en una red de explotación sexual de menores de edad. Asimismo, el Poder Judicial continúa investigando el presunto ocultamiento de pruebas (que no fue confirmado) que denunció un abogado defensor de los implicados.

“Vemos el caso de la violación en Cordón, aberrante si fue así, como terminó en el allanamiento de un medio de prensa, en los cuales el propio fiscal general hizo apreciaciones que fueron contradichas por el director de la Policía sentado al lado del Ministerio del Interior. Alguna de las dos partes o mentía o estaba totalmente equivocadas. Todas esas cuestiones pensamos nosotros que son muy graves, estamos hablando de la libertad de las personas, de la integridad física de las personas, de la propia vida y la libertad sexual de las personas. No es menor el hecho”, añadió.

El legislador reconoció también que la Justicia está administrada por hombres, que, por tanto, la hace “imperfecta” y admitió que en todos los organismos hay buenos, malos y regulares, pero se preguntó por qué en un bien tan preciado que puede administrar nada menos que la libertad esas personas tienen que ser impasibles de ser sancionados.

“Si una persona dice que la vio usted cometiendo tal delito, pero en realidad no la vio y a usted la mandan presa, ¿cree que esa persona no debería estar sometida a la Justicia? ¿Por qué en Uruguay parecería que nadie se equivoca? Aquel fiscal que manda preso a una persona de más de ochenta años porque una persona dice que lo reconoció por los ojos azules. Eso se tomó como prueba y mandó a esa persona y prácticamente lo hace morir en la cárcel, ¿a usted le parece que eso es una prueba?”, indicó.

La periodista Patricia Madrid planteó que el texto del proyecto está mal hecho porque se habla de persecución intencional a una persona no culpable y que en realidad eso es lo que hacen en efectos los fiscales, perseguir a una persona que no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. “Habría que ir a la parte profesional técnica, como se imaginará ese texto no lo redactamos específicamente, si bien lo que tiene que ver con el sentido, el espíritu del texto sí, pero no la parte técnica”, respondió el senador, y criticó: “Como usted sabrá el texto fue hecho por abogados, tan abogados como los actuales fiscales que están, como el fiscal Gómez, que hizo una serie de puntualizaciones que desde mi punto de vista no corresponden, pero bueno, cada uno puede decir lo que quiera”.

“Me parece que por respeto a profesionales como él (en referencia al fiscal Gómez) debería de abstenerse a hacer ese tipo de cometarios. Más allá de eso, podría haber algún tipo de error de interpretación. El fiscal no es imparcial, el fiscal es totalmente parcial, lo que busca es penalizar al culpable. Eso es una cosa, otra es que se oculten pruebas que demuestran que esa persona es culpable, cuando en realidad no lo es. Si se oculta que una persona estaba a 500 km de donde sucedieron los hechos y el fiscal tiene pruebas y las oculta eso es distinto. Realmente creo que el espíritu de la ley es muy claro, es a favor de la Justicia, no en contra”, agregó.

“¿Usted conoce en todos hechos que nombré uno solo que de alguna forma hayan sido sancionados los fiscales que cometieron ese tipo de errores? De cada uno de los casos que nombré tengo nombres y apellidos. Son hechos concretos, estamos hablando de datos de la realidad que se han dado. Ninguno de todos esos fiscales fueron sancionados, ninguno, ni uno solo”, cuestionó.

Consultado finalmente sobre si tiene apoyos a nivel político, ya que a nivel profesional en todo el sector judicial criticó dicho proyecto, Lozano respondió que en este momento no tuvieron reuniones que generen los apoyos necesarios, pero estimó que sí lo van a tener porque es “ni más ni menos que un sentido de Justicia”, algo que consideró que “no es descabellado”.

“Cuando aparecen los problemas reales que nosotros entendemos que existen en la sociedad, no miramos para el costado y actuamos. Hacemos lo que tenemos que hacer. Esperamos contar con el apoyo del espectro político porque acá nadie se le está mandando preso, sino que es la propia Justicia es la que tendrá que determinar si esos fiscales o jueces actuaron de forma maliciosa. Es la propia justicia la que tendrá la voz en este caso, no entendemos por qué ese sentido corporativo. Es una realidad que la estamos viendo porque n es una invención, hay muchos casos que se han dado y la sociedad se ha permanecido un tanto impasible diciendo que habló la Justicia. No, la Justicia no habló, habló el sujeto activo que tiene que administrar la Justicia. ¿Actúa en forma justa? A veces sí, a veces no”, concluyó.