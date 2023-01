Los reparos del director del FA en la Ursec a las condiciones de la subasta para 5G

Política

El director de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) por el Frente Amplio, Pablo Siris, planteó un conjunto de reparos a los plazos y las condiciones para la subasta que el gobierno convocará bajo el objetivo de adjudicar el espectro en la banda de 3,5 GHz, donde será desplegada en Uruguay la tecnología 5G.

Siris cuestionó, entre otros puntos, que la base para adquirir cada uno de los tres bloques sea de US$ 28 millones y que la extensión de las concesiones sea por 25 años.

El Poder Ejecutivo tiene la expectativa de abrir el llamado en marzo, dijo la semana pasada a Montevideo Portal el director nacionales de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara.



“¿Por qué la base que se estableció es de U$S 28 millones? ¡Son apenas U$S 3.000 por día! ¿Cuáles son los datos de referencia y cuál es la fuente de estos? El informe remitido a la Dinatel por la mayoría del Directorio de Ursec no responde estas preguntas”, sostuvo Siris en un mensaje que escribió a través de Twitter.

“¿Por qué se otorgan estas frecuencias por 25 años? Desde que iniciaron en nuestro país los procedimientos competitivos para adjudicar espectro, las frecuencias se han otorgado por 20 años. ¿Cuál es la justificación para el cambio de criterio?”, planteó en otro de sus mensajes el director del FA en la Ursec.

Siris también apuntó que “parecería” que “el precio base es más bien la tarifa a abonar”, debido a que hay dos bloques en competencia y solo dos empresas pueden participar por ellos, en alusión a Movistar y Claro. “¿No habrá que abrir la subasta a la participación de otros interesados?”, señaló el frenteamplista. El jerarca aludió a que la empresa Dedicado ha reclamado poder participar de la subasta, pero la posición del Ministerio de Industria, Energía y Minería es que esa compañía no tiene en la actualidad permiso para prestar servicios de telefonía móvil.

Por último, advirtió sobre otro de los pasajes del decreto donde se establece una coordinación entre Ursec y los gobiernos departamentales para “impulsar y fomentar el despliegue de elementos de las redes de telecomunicaciones y la compartición de infraestructura en el territorio nacional”.

“¿Qué implica la ‘compartición de infraestructura’ que señala el decreto? ¿Se intenta aplicar por decreto lo que no se ha podido establecer en al menos tres intentos de aprobar leyes que permitan a terceros utilizar la fibra óptica desplegada por Antel?”, cuestionó Siris.

¿Qué dice el decreto?

El gobierno aprobó el 27 de diciembre un decreto que habilita la subasta para el 5G. Allí establece algunos requerimientos, como el precio base, y el plazo de uso de la concesión. Además, cada participante podrá obtener como máximo la asignación de un bloque de 100 MHz.

Los sub-bloques a asignar dentro de la banda de 3,5 GHz son de 3.300 a 3.400 MHz y de 3.600 a 3.800 MHz. Además el gobierno “reserva a favor de Antel el bloque de 100 MHz que se extiende de 3600 MHz a 3700 MHz”.

La empresa pública deberá abonar un precio equivalente al promedio de los valores que resulten en el procedimiento competitivo de los dos restantes bloques de 100 MHz.