Lo acusaron de haber matado a su pareja en Maldonado, pasó 8 años presos pero era inocente

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo de 2° Turno emitió una sentencia el pasado lunes por el caso de un hombre, Ricardo de la Fuente, quien pasó varios años preso por un asesinato que luego se comprobó que no había cometido.

En 2016 a De la Fuente se le quitó responsabilidad en el caso y decidió iniciar una demanda laboral en contra del Poder Judicial, que resultó favorable tras conocerse el documento emitido por la Justicia.

Precisamente, se deberá indemnizar a De la Fuente con casi $ 12,5 millones. El monto inicial que había pedido el demandante era de $ 16 millones pero finalmente las autoridades entendieron que, según los cálculos hechos, la cifra final debía ser menor, según la sentencia a la que accedió Montevideo Portal.

El caso en el que se involucró a De la Fuente se remonta a 2009, cuando el hombre había sido procesado por el asesinato de su pareja. De los 12 años que pidió Fiscalía, el hombre pasó ocho en la Cárcel de Las Rosas.

En su momento, se sobreseyó a De la Fuente al no encontrar restos de su ADN en el cuerpo de la mujer y tampoco había sangre de la víctima en la vestimenta del hombre, según informó en su momento el medio local FM Gente.

Los elementos recogidos por la Fiscalía no llegaron a ser “plena prueba de que Ricardo de la Fuente” sea el autor “del homicidio de Laura Karina Busquet Pérez”.

