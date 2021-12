Lereté: “Es algo personal del FA y el MPP conmigo, pero yo también lo tengo con ellos”

Política









“Es muy común y muy triste que cuando yo empiezo a hablar en el Parlamento, hay 5, 6 o 7 diputados del Frente Amplio y del MPP en particular que empiezan a gritar, susurrar, usan algún calificativo fuera de lugar”, dijo el diputado nacionalista Alfonso Lereté, en entrevista con César Bianchi en 970 Universal. “¿Es algo personal?”, le preguntó el periodista. “Sí, claro. Sí, sí, sí. No cabe duda. Es algo con el diputado Lereté. No lo hacen con la gente de Cabildo, no lo hacen con los colorados ni con el resto de la bancada”, agregó.

“Te preguntarás: ¿Y por qué lo hacen contigo? Yo he puesto el dedo en la llaga varias veces. No soy una persona que se calle y al MPP le he quitado el velo en muchos temas, y lo he dejado expuesto a nivel nacional y a nivel departamental. Porque el caballito de batalla del MPP en Canelones es el intendente (Yamandú Orsi). Yo tengo profundas diferencias con él, y he hablado de 7 u 8 temas en donde él no ha tenido un buen proceder”, añadió Lereté. “Y cada vez que levanto la voz… mejor dicho, que hablo sobre estos temas, se pone nervioso el MPP. Entonces cuando termina la razón empieza la agresión. No tenía argumentos la diputada (Cecilia Cairo) y salió con esto que nadie lo entendió”.

Lereté se refirió a la sesión del martes 14 cuando el diputado le pidió al presidente de la cámara que “neutralice” a algunas diputadas que “murmuraban” cuando él hablaba. La diputada Cairo le contestó: dijo que quien neutralizaba era Hitler, y aludió a reclamos “fascistas” como el del diputado nacionalista.

Bianchi le recordó al diputado canario que éste no fue el primer enfrentamiento que ha tenido con diputados frentistas. Recientemente fue denunciado por “destratos” por parte de la diputada Lilián Galán, quien dijo sentirse “hostigada” por Lereté y por el colorado Gustavo Zubía. Meses atrás, tuve un choque que casi termina con golpes de puño por parte del diputado Daniel Caggiani, y el diputado Sebastián Sabini una vez lo calificó de “autoritario”.

“Con el Frente Amplio y con el MPP va a pasar eso y mucho más, ya te lo adelanto. No termina acá esto. Es algo personal que ellos tienen conmigo, y yo tengo con ellos. Es de ida y vuelta la cosa. El MPP no soporta que se le digan determinadas verdades del período anterior, de los 15 años del FA y donde están gobernando ahora, en Canelones”, dijo Lereté.

“No confundan autoritarismo con firmeza. Yo soy firme. Pero en democracia tenemos que aguantar lo que dice uno del otro, y después responder en consecuencia. No se puede invitar a pelear… Me pasó una vez con (Daniel) Caggiani, y con Cairo también. Si escuchás detenidamente la sesión, habla de solucionar el tema fuera del ámbito parlamentario. ¿Y eso qué significa? Eso no es tomando un café, ¿no?”