Lema habló de los “globos celestes” y dijo que el FA tiene “amargura” ante obras sociales

Política

Martín Lema, recién salido de su cargo como ministro de Desarrollo Social, fue este jueves a Seré Curioso (VTV), donde habló de su visión sobre el rol de oposición del Frente Amplio, del que dijo que no fue responsable en estos últimos años.

“Yo creo que en pandemia no se tuvo la responsabilidad nacional y patriótica que había que tener. Estaba mucho más preocupados por propuestas demagógicas, por caceroleos, que por aportes responsables para el país. Ahí, con el mayor respeto, pero no estuvieron a la altura. En los últimos tiempos, me encontré observando cómo se ponían con amargura ante obras sociales que tienen un impacto brutal en la gente que más necesita”, afirmó, citando el ejemplo del Hospital del Cerro.

“En el Hospital del Cerro debería haber estado la representación del Uruguay, gobierno y oposición, porque en otras cosas, nadie es el iluminado que de cero construye, todos tenemos, más allá de los matices, ciertas bases que el período anterior te puede ir dejando y ojalá siga sucediendo”, dijo Lema.

“Me pareció muy mezquino que, por ejemplo, jornadas como las del Hospital del Cerro, no solamente no fueron, sino que los que se vieron estaban más que nada al lado de los manifestantes que se oponían a lo que fue el evento; me pareció poco patriótico”, agregó.

Citando otro ejemplo, el de la inauguración del Centro Aparicio Saravia en Casavalle, Lema dijo que se invitó a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, pero que ella no fue. “Esta bien, puede haber ido alguien de la intendencia; tiene que estar la intendenta”, opinó.

“Invitamos a todos los senadores del Frente Amplio. No fue uno. Invitamos a todos los diputados del Frente Amplio, no fue uno. Uno, en una inauguración, como decía, de un impacto brutal, donde la gente reclamaba, donde la gente estaba contenta, donde el que estaba en el centro de salud decía que pasó de tener una línea de bondi a tener trece líneas para llegar al centro de salud”, sostuvo el exministro.

Lema dijo que “le hubiera gustado otro comportamiento” y que “a veces” nota “que despierta cierta amargura cuando se concretan obras sociales como esta, porque entre el Hospital del Cerro y el Centro Aparicio Saravia, son las dos obras de mayor impacto en Montevideo de los últimos 20 años”.

Los globos

El exministro también fue consultado por la polémica que rodeó el uso de globos celestes y blancos en el acto de inauguración del Centro Aparicio Saravia.

“¿Por los colores de unos globos? A mi realmente, con total honestidad, me cuesta entenderlo. Yo respeto las posiciones, las opiniones, los comentarios. El eje son las 100.000 personas, son las 16 instituciones [que trabajan en el centro]. Me parece realmente un tema totalmente intrascendente”, apuntó.

“Una hora estuvieron los globos”, señaló Lema, que agregó que la decisión estética “no fue algo institucional”.

“Es fácilmente corroborable cómo se llegó a eso y aparte se dejó así por parte de quien los puso, porque no hubo ninguna mala intención. Yo cuando digo que nosotros no fuimos, es a los efectos de dejar en claro que no hubo ningún tipo de decisión, pero quienes en el momento dijeron vamos a dejarlo así, es porque todas las instituciones, pero aún instituciones que la gestión es por actores políticos del partido colorado, están pintadas de azul y blanco las instituciones ahí y por supuesto que no es para hacer propaganda para el Partido Nacional”, argumentó.