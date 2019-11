Lema: "Es cierto que el FA da certezas. Certezas de que todo seguirá igual"

Política

El diputado nacionalista Martín Lema le dio la razón al diputado del MPP, Alejandro Sánchez, quien el lunes había dicho que la duda era entre dos modelos de cambio, pero el del Frente Amplio era un cambio "que daba certezas". "Es cierto que el FA da certezas. Certezas de que la seguridad no va a cambiar y seguirá con el mismo rumbo (Leal es el continuismo de Bonomi), certezas de que en el FA -donde mandan los radicales- no habrá cambios. Votar al Frente Amplio es la certeza de que pueden subir los impuestos y las tarifas a pesar de haber dicho que no iban a subir, o es más de lo mismo en educación, donde vemos el fracaso del sistema educativo. Coincido con él en que el FA da certezas", ironizó Lema en entrevista con César Bianchi en 970 Noticias de 970 Universal.

También le contestó a Sánchez respecto al nombramiento de Beatriz Argimón como compañera de fórmula de Luis Lacalle Pou. El diputado mujiquista había dicho que la elección fue para "suavizar" la figura del presidenciable, quien no había acompañado algunas leyes de la agenda de derechos desde el Parlamento. "Si ese razonamiento fuera cierto, está en la inteligencia del presidenciable que elegir una compañera de fórmula que complemente, que no sea más de lo mismo. Ahora, ¿qué le aporta Villar a Martínez? En el caso de Luis, la misma noche de las internas tuvo el consenso de todos para nombrar a Beatriz. En el caso de Martínez, hizo un reality show para elegir la candidata a vice, se manosearon nombres, dejó gente molesta, hasta para Villar fue incómodo. No fue discreto. No fue profesional, como en el tema del Gucci: Gucci sí-Gucci no: improvisó, no fue profesional", repitió.



El electo diputado por la lista 404 continuó cuestionando al candidato oficialista. Puso en tela de juicio que haya demostrado ser buen gestor, y le señaló algunas incorrecciones. "Daniel Martínez confunde cosas como en el déficit fiscal, que es del 4,9%, y dijo que había que restarle 1,7% de los cincuentones, ¡cuando había que sumárselo! Se confundió, no lo sabía. Eso demuestra falta de profesionalismo", sentenció. Pero no sólo en esto, a su juicio, demostró no ser "profesional".



"Yo no creo que Martínez sea un buen gestor, y en Ancap hizo la previa de todo el descalabro posterior de Sendic. Él hizo todas las reformas para lo que sucedió después y hay archivo de cuando elogió a Sendic por su gestión en Ancap. Martínez, como intendente, ni siquiera pudo con el tema basura en la Intendencia", recordó.



