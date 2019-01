Legisladores uruguayos opinaron sobre la asunción de Bolsonaro en Brasil

Política

Este martes asumió Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. En Uruguay la elección se vivió de cerca, el debate se instaló y los políticos de diversos partidos tomaron posición ante el nuevo mandatario.

Ahora bien, su primer discurso reiteró algunos de las intenciones que marcó durante la campaña. Así lo fue al menos para los legisladores Fernando Amado, de La Alternativa, Rubén Martínez Huelmo, del Frente Amplio, y Carlos Iafigliola, del Partido Nacional.

Consultados por Montevideo Portal, los dirigentes coincidieron en la legitimidad de Bolsonaro debido a su elección ganada y señalaron que su discurso es acorde a lo que había planteado con anterioridad.

El diputado suplente y precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Iafigliola, aseguró que en muchos puntos coincide con el flamante mandatario de Brasil.

"Lo que escuché no me llamó nada la atención. Hay algunos temas en los que obviamente Bolsonaro marca claramente la cancha donde yo coincido con él: todo lo que tiene que ver con el tema de defender la vida humana, la familia como célula básica y central de la sociedad, de oponerse fuertemente a la ideología de género", afirmó Iafigliola.

"Una parte del discurso de Bolsonaro siempre compré, no todo porque hay cuestiones que él ha marcado algunas frases polémicas", añadió.

En este sentido, el precandidato nacionalista dijo que coincide con el presidente brasileño en que debe defenderse "la vida desde la concepción", lo que significa "oponerse fuertemente al aborto".

"Tanto me opongo que en mi programa de gobierno digo que si llegamos a acceder al gobierno yo voy por la derogación de la ley de aborto. Él se para desde el punto de vista de defensa de la vida desde la concepción en un lugar similar, con la diferencia de que ellos no tienen aprobado el aborto", explicó.

"El tema de la ideología de género está impactando hace muchos años a la región, una visión muy particular del tema de la sexualidad que desconoce la biología, que dice que no nacemos varón y mujer sino que el tema del sexo es un tema de construcción social y cultural y desde esa visión ideológica se han aprobado leyes en el Uruguay, y desde esta perspectiva se acaba de aprobar la ley trans", añadió

Además, relacionó su enfoque por la familia de forma similar al que tiene Bolsonaro y dijo que en caso de que él llegue a gobernar en Uruguay borrará el Ministerio de Desarrollo Social y en su lugar creará el Ministerio de la Familia.

Por otro lado, el diputado del sector Batllistas Orejanos, recientemente integrado a la coalición La Alternativa, coincidió en que el discurso de asunción de Bolsonaro "fue bastante en consonancia" con lo que había planteado en la campaña electoral.

"Él se moderó un poco al final de la campaña pero el discurso no reflejó otra cosa que el ADN más claro de Bolsonaro", añadió. Igualmente, antes de emitir su opinión sobre el presidente, resaltó que "es legítimo" y que fue elegido presidente por los brasileños.

"Ahora, evidentemente Jair Bolsonaro está en las antípodas de lo que yo pienso", agregó. "No me representa que Dios esté por encima de todo. Yo soy batllista, creo en un estado laico, me parece que es absolutamente un retroceso de la humanidad que con naturalidad vaya avanzando ese tipo de fenómeno religioso", continuó el legislador.

"Tiende a tener un papel preponderante la religión, y en nombre de Dios se hacen las mayores barbaridades muchas veces. Creo que es un retroceso de la humanidad", apostilló Amado.

Además, se refirió a la parte del discurso oficialista en Brasil que hace referencia al comunismo y al intento de combatirlo y dijo que ese tema se está sobredimensionando.

Así, señaló que desde Brasil se hacen declaraciones que evidencian un intento de eliminación del comunismo, pero el diputado aseguró que quien dice esto "no leyó ni supo lo que es comunismo" o "vive en una realidad paralela".

De esta forma, señaló que lo que puede implementarse en Brasil es una estrategia de bipolaridad en donde no importe la verdad sino cómo se dicen las cosas, y por tanto para el oficialismo es necesario distanciarse de los gobiernos de Lula Da Silva y Dilma Rousseff. "Entonces Brasil era comunista porque estuvo al mando durante dos o tres períodos el PT, que eran movimientos de izquierda, pero no tienen nada que ver con el comunismo", aseguró.

"Nadie que viva en Brasil puede sostener que Brasil era comunista", aclaró. "Hay toda una cosa muy enrabada de cambio de signo ideológico diciendo que no va a haber ideología, de manera falsa porque lo que se pretende en algún sentido es imponer otra ideología", expresó.

Por otro lado, el senador frenteamplista Rubén Martínez Huelmo dejó en claro que "la elección de Bolsonaro y la legitimidad de su cargo no lo puede cuestionar nadie en el mundo". En cambio, dijo que esto "no significa defender a Bolsonaro".

"Iremos viendo en su desarrollo. Obviamente sabemos que es un hombre muy conservador", explicitó.

"Si va a hacer todo lo que dijo que va a hacer en la campaña, las veo un tanto fuera de tiempo, fuera de época", dijo en cuanto a las propuestas planteadas por Bolsonaro. "Es un retroceso. Aquí en Uruguay seguiremos trabajando en una línea social totalmente contraria a la que él propone, pero son dos países distintos, dos países diferentes", aclaró.

Montevideo Portal - Federico Laitano | @FedericoLaitano

Montevideo Portal