Las curiosas preguntas a Michelini y las respuestas del senador a través de WhatsApp

Curiosidades

Como una nueva forma de comunicarse con sus votantes, el senador Rafael Michelini implementó para esta campaña electoral los mensajes directos a través de WhatsApp.

El legislador los contesta uno por uno, sin filtro, y así queda demostrado cada que vez que se viralizan las preguntas y las respuestas. Como en este ejemplo de un grupo de amigos que el pasado 22 de mayo, mientras estaban en un asado, le pidieron al legislador que les enviara un saludo a "Micho, Tito, Gordo, Negro y Cabezón".

"Juanpe, gracias por comunicarte. Les mando un gran saludo a todos ustedes: a Micho, Tito, Gordo, Negro y Cabezón, y a ti Juanpe, por el asado, sé que estoy llegando tarde, sé que esto es del 22 de mayo, pero lo podés pasar", contesta Michelini.

O en este otro ejemplo, en el que, a juzgar por la respuesta del senador, el interlocutor le preguntó si alguna vez había visto un "enano negro", y si "Luisito" Suárez llegaba a la Copa América.

Michelini comienza su respuesta explicando el fin último de esta herramienta: "La verdad que este instrumento que ponemos arriba de la mesa es parte que tú hagas preguntas más políticas, sobre la seguridad, salud, educación, trabajo, vivienda. Tú en texto, que me es más fácil leerlo y yo en audio, así sabés que soy yo, Rafael Michelini".

"La verdad que no conocí, nunca vi una persona enana afrodescendiente y ni sé si Luisito llega a la Copa América. Las dos preguntas que me hacés me desconcertaron un poco... me dejaron pensando, en el caso de Suarez espero que sí para que el Uruguay se defienda con toda la fuerza, en el caso de lo otro la verdad que no, no conozco. Te mando un abrazo grande".

Montevideo Portal