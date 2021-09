Larrieu: fuga de Quirque no es un “papelón” y la vigilancia del Interior “fue correcta”

Policiales

Stefanía Quirque Bello, de 39 años, se fugó en la tarde de este martes de su prisión domiciliaria, que cumplía desde el pasado 9 de agosto cuando fue capturada en el balneario de Piriápolis, informó El País y confirmaron fuentes policiales a Montevideo Portal. La jueza Beatriz Larrieu fue quien dispuso dicha medida cautelar, algo que criticó el ministro del Interior.

“Esperemos nos den todos los instrumentos para ahora sí ocuparnos nosotros de la captura de una persona que, a nuestro juicio, debería haber tenido alguna medida cautelar más importante, pero así fueron los hechos”, dijo el secretario de Estado.

La magistrada dialogó este jueves con Punto de Encuentro, de radio Universal, donde realizó algunas precisiones y justificó por qué eligió la prisión domiciliaria como medida cautelar.

En primer lugar, Larrieu explicó que la audiencia donde se tomó la medida preventiva fue de “cumplimiento de una orden de captura internacional”, ante la requisitoria de Interpol, donde surgían una serie de datos. “Es la información primaria que se maneja por el cual el juez toma conocimiento de una orden de detención para que sea una solicitud de detención con miras de extradición”, comentó.

“No es el pedido formal de extradición, sino una solicitud para que se ubique a la persona, se la detenga y, después, de acuerdo al acuerdo de extradición de los estados parte del Mercosur, el estado requirente tiene 40 días para formalizar el pedido de extradición. Durante esos 40 días se puede adoptar medidas cautelares que puede ser prisión preventiva, arresto domiciliario o cualquier otra, según se valore el riesgo que puede tener”, añadió.

Según Larrieu, la información que vino de Brasil indicaba que “no había riesgo”, que había “colaborado en otras etapas” y que por eso fue liberada en el país vecino. “Valorando esos elementos, que era una persona ubicable, que tenía familia, se le dispuso la medida de arresto domiciliario”, argumentó.

Consultada sobre por qué no se le puso un dispositivo electrónico, Larrieu dijo que es un problema que hay en el Ministerio del Interior, que no solo pasa en este caso, sino que en mucho. “Yo dispongo el dispositivo electrónico y en caso de que no exista posibilidad porque no hay disponibilidad que se haga un contralor diario, pero es aleatorio. No dispuse que se ponga un policía en la puerta. De pronto (esa medida se aplica) en un caso de riesgo. Se usa para las víctimas en realidad o casos de riesgo de víctima”, sostuvo, y agregó que la vigilancia que hizo el Ministerio del Interior fue correcta.

Por último, la jueza confirmó que finalmente llegó el pedido de extradición desde Brasil, pero que no lo hizo en su juzgado y, por tanto, la causa de la extradición lo tomó otro juez. “Lo que va a hacer el juez que le tocó la causa de extradición es librar una orden de detención y cuando sea ubicada se tramitará el proceso”, informó.

Finalmente, indicó que no considera esta fuga con “un papelón” ya que “estas cosas pasan”. “Era (buscada por) un tema de droga y venía como acompañante de una persona”, concluyó.