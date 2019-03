Larrañaga “la fuerza política que se dijo más progresista terminó siendo regresiva”

Política

En un acto celebrado en el barrio de Pocitos, Larrañaga habló con los vecinos de la zona, militantes y adherentes que se acercaron al lugar.

Larrañaga comenzó expresando que se está muy firme y con el ánimo muy alto por el camino que se está recorriendo. "Camino del coraje cívico y de decirle al país que hay que cambiar, que hay que cambiar fuerte, que el país precisa un cambio radical, porque si no hay cambio radical podemos empeorar", según detalla un comunicado del equipo de campaña del precandidato.

Sostuvo que "hay que cambiar porque las políticas que ha llevado adelante la izquierda durante 15 años han fracasado estrepitosamente".

Remarcó que las principales políticas han fracasado de mala manera. "Políticas sociales con fracaso, políticas educativas con fracaso, política de seguridad con fracaso. Creo que estamos ante una situación realmente muy complicada para la vida de la gente y por eso estamos contentos, porque arrancamos este camino en el medio de la incertidumbre, en medio de las dificultades, en el medio de los no se puede".

El líder blanco sostuvo: "Hemos logrado ese conjunto de firmas (en referencia al Plebiscito Vivir Sin Miedo) que son el acto más fuerte de oposición en materia de seguridad al gobierno del Frente Amplio, no hay ningún acto más fuerte que éste".

Larrañaga agregó que "la fuerza política que se dijo más progresista que cualquiera terminó siendo regresiva, porque la política más trascendente de la vida de una sociedad que es la política educativa, ha fracasado".

Expresó que "esta reforma ha propiciado este camino que teníamos que transitar, un camino para sacudir el sistema político aletargado de nuestro país". "Vamos a cambiar esto, vamos a cambiar en serio esto, yo quiero un gobierno sin miedo".

Agregó que se va a actuar sin miedo a enfrentar los cambios que hay que enfrentar en materia educativa, en materia de empleo, en donde también hay resistencias sindicales.

El líder de Alianza Nacional y el Movimiento Juntos indicó: "Me avisan que se reúnen las coordinadoras de entidades de organizaciones sociales para ir contra la militarización que quieren llevar adelante la reforma constitucional de Jorge Larrañaga y de Alianza Nacional".

"Qué hipocresía, aprobaron la Ley 19.677 que le confiere a todas las Fuerzas Armadas funciones de policía en 20 kilómetros de la frontera. Esto significa, un sexto de la superficie terrestre del país, ¿eso no es militarizar? Lo nuestro que constituyen dos mil efectivos militares con autorización constitucional, con adiestramiento policial, con sujeción al procedimiento policial, lo rechazan... es un absurdo tan grande".

Larrañaga remarcó el gran esfuerzo que significó juntar las firmas que fueron entregadas el pasado mes a la Corte Electoral, e indicó que la lucha que se va a desplegar de acá hasta la votación será enorme.

"Fue un esfuerzo que además a mí me encantaba porque yo llegaba de noche y sentía que no llegábamos y me levantaba de mañana tomaba el primer mate y sentía que podíamos llegar, levantaba el ánimo de vuelta, apretaba los dientes y salíamos a luchar, y logramos lo que ningún partido tradicional en la historia de este país ha logrado, de un sector, sin ayuda de organizaciones sociales, sin ayuda de nadie".

Sostuvo que es muy importante que todos tengan que discutir del tema de la seguridad.

Y agregó: "Vamos a ver que dicen los otros candidatos del Frente Amplio, por qué no me van a venir a decir que van a combatir la inseguridad con comisiones interinstitucionales o gabinete multisectorial. Así vamos, cuesta abajo en la rodada".

Sostuvo también que hoy es vital la participación de la gente. "Lo que importa es la participación del ciudadano, para que seamos dueños del destino y de poder ser hacedores de lo que tenemos que concretar".

Expresó del mismo modo que si en algo se ha especializado el Frente Amplio es en perjudicar los derechos. "Ellos que hablan tanto de los derechos son bastante adversario de los derechos porque han erosionado el derecho a la seguridad y el derecho a la educación de calidad".

El líder del Movimiento Juntos sostuvo que "esto no es con paños tibios". "Esto es con determinación, con coraje, con voluntad enorme de seguir para adelante, de juntar a la gente, de levantar a la gente no en contra de nadie sino a favor de meter un voto a favor de la libertad, de la democracia, de la soberanía, de la lucha por los derechos, de una educación más justa, de la seguridad ciudadana, de que no se tome la política internacional como una suerte de política de amiguismo", exclamó.

"Hay que terminar con tanta dulzura y vamos a cambiar esto, vamos a cambiar en serio, quiero un gobierno sin miedo. Sin miedo a enfrentar los cambios que hay que enfrentar en materia educativa, en materia de empleo, sin miedo a transitar por esta reforma"

Larrañaga sostuvo que estar aquí es su deber. "Es mi deber estar y luchar por la sociedad que quiero y por mis convicciones, porque he tenido derrotas políticas y electorales pero no he tenido derrotas morales ni ideológicas".

Culminó sus palabras expresando: "No es tiempo de paseo, no es tiempo de tranquilidad, no es tiempo de estar en la casa. Es tiempo de recorrer el barrio, el supermercado, las casas, los pueblos, las villas, recorrer el país entero para hacer la más hermosa de todas las revoluciones, que es la revolución de la gente", concluyó.