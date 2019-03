Larrañaga: dichos de Vázquez sobre UPM son “como cantar flor sin tenerla”

Política

"El tema no puede ser más empleo a cualquier costo. Creo que hay que balancear las consecuencias ambientales que puedan tener, y desde ese punto de vista todos sabemos que el río Negro tiene 10 veces menos caudal que el río Uruguay", expresó Larrañaga durante su visita al departamento de Soriano, en declaraciones al medio local Agesor.

"Falta el estudio final de impacto ambiental, falta el tema de la definición de UPM, falta la definición del ferrocarril, falta el tema de la legislación laboral excepcional que van a impulsar. Nos falta información porque esto no se hizo en concordancia con los partidos políticos de la oposición. Entonces nuestra posición es muy difícil. Porque ¿hay acuerdos? Si hay acuerdos tienen que cumplirse, pero también tienen que cumplirse sobre el marco de respetar condiciones del Uruguay Natural que estamos perdiendo. Porque recién ahora el Uruguay se dio cuenta de la contaminación cuando tuvo cianobacterias desde Colonia a Rocha", añadió el líder wilsonista.

"Antes no conocían el fenómeno. No conocían que hace 30 años en el río Negro en su extensión 3 o 4 veces al año tenemos una manta verde. Entonces siempre lo mismo, las cosas suceden si suceden en Montevideo. Ese el centralismo que tiene este país", manifestó.

Posteriormente, se lo interrogó cerca de su postura acerca de los contratos previstos con la compañía finlandesa, y los dichos del herrerista Luis Alberto Lacalle Pou, acerca de la posibilidad de renegociar algunos aspectos.

En ese sentido, Larraga consideró que una empresa del porte y la experiencia de UPM difícilmente dejaría "una pestaña abierta" a una nueva negociación. "Sería de una impericia enorme que una empresa de ese porte dejar resquicios en la negociación. Lo que yo creo es que hay que tener son los resguardos desde el punto de vista ambiental, del cumplimiento de las normas, de todo lo que es necesario para darle certeza y seguridad al emprendimiento. El Dr. Vázquez (Tabaré) dice ‘si contamina la cerramos'. ¡Pero si él no va a estar más en el gobierno! Es como cantar flor sin tenerla. El tema no es trabajo a cualquier costo. El tema es trabajo preservando lo que tenemos. Uruguay Natural ¿queremos que sea una ficción o una realidad? ¿Podemos sustentar esto?", se preguntó.

Finalmente, acusó al Ministerio de Economía de mentir acerca de la presunta igualdad de condiciones de las empresas locales y UPM, en lo que se refiere a beneficios.

"Se ha faltado a la verdad. Ni la lechería ni ningún productor del país tiene las mismas condiciones de inversión que UPM. Entonces no es cierto lo que se dijo. Realmente el Ministerio de Economía ha perdido rigor y conocimiento en función que hasta los números no le cierran . Tenemos un déficit de 4,3% del Producto, y eso va a condicionar al país muy fuertemente. Decir lo que se dijo en el Consejo de Ministros me parece un absurdo. No es cierto que las empresas uruguayas tengan las mismas condiciones que UPM", remarcó.