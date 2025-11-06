Policiales

Lamentable: un herido grave en accidente protagonizado por motociclista sin libreta

Un accidente ocurrido anoche en el departamento de Canelones dejó como saldo dos heridos, uno de ellos de consideración.

Según informara Policía Caminera, el hecho sucedió en el kilómetro 25/700 de la ruta 102, también llamada Anillo Perimetral Wilson Ferreira Aldunate, que discurre en la zona limítrofe entre Montevideo y Canelones

Minutos antes de las 20:00 horas, y por causas a determinar, un motociclista que circulaba hacia el este embistió a un peatón que pretendía cruzar hacia el sur.

La moto era conducida por un hombre de 21 años, al que se le diagnosticó “politrauma leve", y fue dado de alta en el lugar. Similar suerte corrió su acompañante, una joven de 19 años que experimentó “erosiones superficiales" y tampoco requirió traslado.

La peor parte la llevó el peatón, un hombre de 19 años, quien resultó “politraumatizado grave” y fue hospitalizado.

El informe detalla que el motociclista arrojó resultado negativo a consumo de alcohol, y que carecía de permiso de conductor.