Lacalle volvió a defender la LUC y dijo que “no está conforme” con la gestión en seguridad

Política

Montevideo Portal

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, realizó un discurso en el marco de la cena anual del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) en el que defendió la Ley de Urgente Consideración (LUC) y su gestión de gobierno. En este sentido, aseguró que para su gobierno los problemas “no se cuentan en números o grupos” y que disfruta mucho cuando ve al presidente de Antel poner una antena en Tacuarembó o cuando Ose instala agua en un barrio de la ciudad de Rivera.

“Quiero también aprovechar a recordarles cuáles fueron las herramientas que nos llevaron a ser gobierno. La primera fue que había que ensanchar la base de acuerdos, que se venía una época nueva en la actividad política, que no alcanzaba con la alianza histórica del Partido Colorado y el Partido Nacional, y además el surgimiento de nuevos partidos. Casi todos los referentes políticos empezamos a construir lo que hoy tenemos”, indicó.

“A eso le sumamos la herramienta fundamental para ese primer paso importante que fue la LUC. El otro día estábamos fijándonos en las noticias la primera vez que hablé de la LUC fue en diciembre en 2017. Me quiero detener en el tema de la coalición, creo que se supo el resultado electoral, había apuestas a ver cuánto dura la coalición. Yo creo que es una coalición que tiene larga vida justamente porque se basa en los matices que tenemos. Por eso tiene que ser un lugar bien amplio donde cada uno pueda moverse, pero que al mismo tiempo cumpla con los compromisos asumidos”, opinó.

“Sobre la LUC, que en estos meses van a escuchar mucho, el 22 de enero, antes de asumir, repartimos el anteproyecto. El 9 de abril lo presentamos a la opinión pública, llamamos a los legisladores del FA y la presentamos el 22 de abril. Nadie puede llamarse a sorpresa. Tuvo los plazos por demás suficiente y se aprobó. Hoy revisando me acordé de que no solo lo votaron todos los partidos de la coalición, sino otros que no estaban”, agregó.

Sobre la ley de urgencia, Lacalle llamó a “bajar el volumen” de la voz y dejar la parafernalia de la mentira y la desinformación porque “el referéndum y las elecciones pasan y la gente queda”.

Contó que cuando se reunió el pasado lunes con los 19 jefes de policía del país les dijo que “no estaba conforme con los resultados de la seguridad pública”. “No es que sea inconformista ni que niegue de que estamos mejor, lo que no estoy conforme es que mis hijos y mis nietos tengan que criarse en una sociedad violenta”, indicó.

“Tenemos determinadas herramientas que de alguna manera generan más herramientas a la policía, pero también hay un intangible, que no es menor, que yo le puedo asegurar que cualquier policía hoy siente que (el gobierno) lo respalda para respetar su accionar. Por eso también nosotros sostenemos que es una muy buena ley”, añadió.

En referencia al articulado de la educación, Lacalle afirmó que es notorio que los alumnos “no están aprendiendo mejor” que hace unos años. “Está fuera de discusión”, dijo, y recordó que los gobiernos del Frente Amplio “tuvieron todas las herramientas, además de dinero y mayorías parlamentarias”.

“Ahora nos toca a nosotros y a nosotros nos tocó cambiar. Por supuesto que algunos cambios pueden ser más veloces y profundos, pero todos son conscientes que lo que tuvimos el año pasado y este fue ver si había clase o no había clases. Acá vamos a tener una discusión fuerte porque hay una parte del país que no está dispuesto a estos cambios y esta batalla la tenemos que dar porque es la batalla del futuro y de la libertad de los chiquilines. No podemos dejarla de lado”, aseguró el presidente, y levantó el primer aplauso del discurso.

Finalmente, en relación con el Mercado Común del Sur (Mercosur), el mandatario sostuvo que la propuesta de Brasil y Argentina de bajar el arancel externo común es una “muy buena noticia” porque “no hace más que reafirmar” la postura de Uruguay de que el bloque necesita “modernizarse”.

“Uruguay va rumbo a la flexibilización, que comenzará con China y continuará con otros países, pero no hay vuelta atrás. A ustedes les consta que, mediante muchas horas, mucho trabajo, y cuando nos dedicábamos a la pandemia, tuvimos dedicados a mantener el motor andando. Estaba haciendo un repaso de algunas herramientas que hicieron que el país no frene y que ahora esté potenciándose”, señaló.

“Antes de venir hablé con el ministro de Trabajo (y seguridad Social), Pablo Mieres, y me contaba que por tercer, cuarto o quinto mes consecutivo va a haber una baja en los seguros de paro. Hay una baja importante, la tasa de actividad está a la prepandemia. ¿Por qué? Y justamente porque se empujó el carro en este año y medio de pandemia”, concluyó.

