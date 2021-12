Lacalle sobre posible Nuevo Clínicas: “Quisiera que lo inaugurara un presidente más joven”

Política

En la noche del miércoles, el presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Pou, concedió una extensa entrevista al noticiero Telenoche, de Canal 4.

En esa ocasión esbozó algunas principales, como la intención de trabajar en un tratado de libre comercio con Turquía. Sobre el final del reportaje hizo referencia a la idea -todavía no elaborada coo proyecto- de trabajar en la creación de un nuevo Hospital de Clínicas que -como lo fue en su momento el actual Hospital Manuel Quintela- sea un centro modelo y de avanzada.

El mandatario adelantó que se trataría de una iniciativa a largo plazo, pensada en el marco del 200º aniversario de la primera Constitución del país, hito que se conmemorará en el año 2030.

En ese sentido, Lacalle Pou destacó que semejante tarea requeriría un gran diálogo político, porque su concreción atravesaría tres períodos de gobierno.

Esta mañana, Lacalle Pou fue entrevistado nuevamente, esta vez en el programa Punto de Encuentro, emitido por 970 Universal. Durante el reportaje se comentó al mandatario la posibilidad de que en 2030 – reelección mediante- él mismo pudiera estar de nuevo al frente del gobierno y le tocara inaugurar ese centro de salud.

“Me gustaría que lo hiciera un presidente más joven y aggiornado que yo”, respondió Lacalle, quien argumentó en ese sentido la velocidad de los cambios en el mundo actual. “cada tres años se duplica el conocimiento”, dijo.

Lacalle refirió que “tiempo atrás” mantuvo reuniones con gente vinculada a la dirección de la Universidad de la República, y más recientemente con Rodrigo Arim, su rector. El mandatario aclaró que para dar el pistoletazo de salida a la idea es necesaria la anuencia de dicha casa de estudios. Si eso se concreta “nos sentaremos a conversar el cómo, él cuándo y él dónde, y la parte sustancia: quién pone la plata”, manifestó.

En otros pasajes de la entrevista hizo referencia al diálogo que mantiene con la oposición, manifestó que su frase de cabecera en la vida política y personal es ser “firme con las ideas y suave con las personas», «no me habrán escuchado subir el tono, insultar, ni descalificar a nadie desde que soy presidente”, indicó y reconoció que puede haber “mayor o menor” sintonía con las personas.

Agregó que en el último tiempo ha tenido “buen diálogo” con Ricardo Ehrlich , quien ejerce la dirección del Frente Amplio. “Cuando avanzamos en el TLC con China, citamos a todos los partidos políticos a la Torre Ejecutiva, cuando se disparó la pandemia hicimos lo propio (…) diálogo hay, hay con los sindicatos y las cámaras empresariales». Sin embargo, reconoció que no están apareciendo coincidencias, «deberíamos de trabajar un poco más”, sostuvo el mandatario.

En referencia al nuevo presidente del Frente Amplio, que será proclamado en las próximas horas, Lacalle Pou dijo que de ser Fernando Pereira, continuará la “buena relación” personal que mantenían. “Los cargos los hacen las personas, yo creo que en casi todo la esencia son las relaciones humanas, aunque no nos pongamos de acuerdo, lo importante es el tono”, indicó. “Yo creo que se está hablando de crispación y rispidez, este concepto lo he escuchado desde que empecé como diputado por primera vez, no soy tan pesimista, pero coincido que quizás falten coincidencias, sobre todo en temas de largo plazo”, explicó.