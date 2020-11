Lacalle sobre muerte de Maradona: “Un gran jugador de fútbol. Me quedo con Francescoli”

Política

Definió a Maradona como un gran jugador, pero dijo que su muerte no lo emocionó y que como presidente "no corresponde opinar sobre estos temas”.

Poco después de las seis de la mañana se abrieron las puertas de la sede gubernamental para el paso desconsolado de los hinchas que permanecieron la noche en vigilia en la Plaza de Mayo entre cánticos de despedida a su ídolo, Diego Armando Maradona, fallecido a los 60 años de un paro cardíaco.

La despedida del astro argentino trascendió países, deportes y política. Varios representantes de otros deportes lo recordaron y saludaron y una gran cantidad de mandatarios y exmandatarios de otros países enviaron sus mensajes de consuelo, como fue el de José Mujica. Sin embargo, el mensaje que se ausentó el pasado miércoles fue el del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

Este jueves, en la asunción del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el periodista de radio Monte Carlo Leonardo Sarro le pidió que envíe un mensaje para los argentinos por Maradona. Lacalle respondió: "Un gran jugador de fútbol. Ayer vi en Maldonado un video que la domina con la canción Life is Life. Es una obra de arte".

A continuación, el periodista le preguntó si se había emocionado con la noticia, pero el presidente respondió que "no". Consultado por qué no lo emocionó, Lacalle dijo: "No sé ¿por qué debería? Un gran jugador de fútbol, pero me quedo con Francescoli".

"Es un futbolista, ídolo de multitudes. Yo soy presidente de la República y no me corresponde opinar de esos temas", agregó.

Por otra parte, el expresidente Mujica fue consultado sobre el asunto en el mismo evento y aseguró que tiene muchos recuerdos con él, pero que "lo más hermoso es su juego y que en el fondo, con sus locuras, la fidelidad de clase". "Nunca se olvidó de dónde vino. Me puso triste la noticia porque todavía tenía rollo, pero bueno, así es la vida", concluyó.