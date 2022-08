Lacalle pidió “determinar” quién está a favor o en contra de la ley de medios en Diputados

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este jueves de un almuerzo por el 26 aniversario de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados en la que brindó un discurso e hizo referencia a la ley de medios, que fue considerada en el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas. Los diputados no votaron el articulado en comisión y dieron paso directo al Senado.

Lacalle dijo que la “calesita legislativa” es la que “genera incertidumbre”, y opinó que la población “tiene que saber quién está de acuerdo y quién no”.

“Se presentó una ley que modifica la ley de medios, no se votó, llegamos hasta la orilla y no cruzamos. Después se buscó negociar, se mandaron algunos artículos. Al mismo tiempo, se cumplió con la sentencia para los medios presentados; ustedes saben bien, me imagino están asesorados, que la declaratoria de la inconstitucionalidad es para el caso concreto, quizás una injusticia vieja de nuestra Constitución, que sigue sin aplicar a quienes pueden estar en la misma situación”, indicó en declaraciones consignadas por el periodista de radio Monte Carlo Leonardo Sarro.

“Quizás haya que hacer algún cambio en el Parlamento y tenemos claro que hay una iniciativa que trata de saldar esa omisión o ese error cometido de la prestación de datos, que nosotros estamos dispuestos a acompañar, pero es un todo”, agregó.

Finalmente, reiteró que desde su punto de vista lo ideal sería “establecer en Diputados” quién está a favor y quién en contra, y no “patear para adelante al Senado” como leyó en los artículos de prensa.

