Lacalle en evento argentino: “Si los uruguayos no son más libres (...) habremos fracasado”

Luis Lacalle Pou participó de manera de remota del primer Congreso Bi Regional de las regiones Córdoba Norte y Centro del Movimiento CREA, convocado bajo el lema “Liderazgo sostenible, empresas con futuro”.

El evento comenzó el martes y tiene su segunda y última jornada este miércoles. En él se abordan temas como la sostenibilidad de las empresas agropecuarias, los cambios que demanda el mercado, la mirada de las nuevas generaciones y la capacidad de cambio de las empresas y de las personas.

En su intervención, Luis Lacalle Pou insistió sobre el concepto de libertad y remarcó que ese concepto será la unidad de medida que tomará para saber si su gestión funcionó. “Si los uruguayos no son más libres, si no se sienten más libres, si no lo son, entonces, habremos fracasado”, señaló el mandatario, según recoge la periodista argentina Gabriela Origlia en una crónica publicada en las páginas del matutino porteño La Nación.

En su presentación, Lacalle Pou planteó que “siempre” sostuvo que el éxito de un gobernante no se mide por su reflejo en el espejo, sino por el de quienes viven en el país.

“Queremos que los uruguayos sean más libres, libres de poder educarse y tener herramientas, de tener un trabajo digno y mantener a su familia, de poder expresar con respeto sin ser castigados por ello, de poder comerciar con el resto del mundo para competir”, enfatizó.

Durante su discurso telemático, repasó que parte de la cultura democrática de nuestro país supone, de parte de los gobernantes, tratar de “tender puentes” y buscar acuerdos. También se refirió a la gestión de la pandemia y el modo en que desde el gobierno se procuró “escuchar” opiniones para resolver. “Certeza y la confianza son claves en la vida individual y colectiva”, aseveró, y sostuvo que con su gabinete apuntaron a comunicar “bien clara” la situación y “también lo que no teníamos claro”.

“Cuando no hay manual, cuando no hay una experiencia al alcance de la mano exitosa hay que mirar para adentro”, agregó. “Siempre apareció el concepto de la libertad, es de perogrullo que siempre la libertad es responsable porque es del individuo inserto en la comunidad. Nos manejamos con los conceptos de libertad, responsabilidad, solidaridad”.

En ese contexto, Lacalle Pou indicó que Uruguay, a pesar de haber tenido “muchos fallecidos y problemas”, en el entorno internacional tiene una “posición distinta” a la de otras naciones. También enfatizó que “siempre” la “decisión última” es del presidente, es “el último responsable”.