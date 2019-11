Lacalle criticó al FA y dijo que le “indigna” que “jueguen con las necesidades populares"

Política

El candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou lideró este miércoles un acto en la ciudad de Rivera, en el que estuvo rodeado de banderas de todos los partidos políticos que integran la "coalición multicolor", y en el que el líder nacionalista dijo que el próximo gobierno "no va a ser changa", pero que eso no quiere decir "que no sea bueno".

Lacalle comenzó diciendo que pensaba que, después de tantos días de campaña, no se iba a emocionar. "Pero subir a un estrado y ver que hay una gran cantidad de banderas de partidos políticos, es un gran emoción y responsabilidad que agradezco desde el fondo del corazón", inició.

Durante su alocución, el líder nacionalista dijo que prefiere decir "venimos" en vez de decir "se van", cuando desde el público una mujer gritó "se van".

"Los ciudadanos dividieron el poder. Nos dijeron a los partidos, como Cabildo Abierto que fue un fenómeno electoral, "pónganse de acuerdo". Los pueblos deciden cambiar, y después le dicen a los políticos que lo depositan arriba de nuestros hombros. Eso fue lo que se fue entrelazando", señaló.

El dirigente nacionalista comentó que el "cambio" se empezó a "cristalizar" el 27 de octubre: "Estamos en las puertas del Gobierno con más espalda popular y política de los últimos 30 años. Es un mensaje muy fuerte que tenemos que entender", enfatizó.

"Todos sabemos que el gobierno que viene no va a ser changa. Pero que sea complejo no quiere decir que no sea bueno. Las cosas buenas son con esfuerzo. Los cinco años que vienen deberán tener el esfuerzo depositado en los gobernantes, no en los uruguayos. Una de las señales que la ciudanía nos dio es que no quiere más gobernantes irresponsables", dijo el nacionalista.

Para Lacalle, "decirle a la gente que se van a recortar derechos" si gana la coalición es una "falta de respeto a las necesidades populares".

"Eso sí nos indigna. No jueguen con las necesidades de la gente. Que demuestren coraje con los políticos, no con los más vulnerables. No van a pasar. No van a pasar. Porque este viento que está soplando es el de la alternancia", sentenció.

