Lacalle a productores: “Van a jugar en primera en cualquier lugar. Ese es el compromiso”

Política

El presidente Luis Lacalle Pou se hizo presente este martes en la inauguración de la cosecha de trigo en el departamento de Soriano, concretamente en la ciudad de Dolores, en donde brindó una conferencia de prensa y una rueda de prensa con los medios allí presentes. En la conferencia, el presidente aseguró que la salud es prioritaria y dijo que “si no hay salud, el resto deja de importar”.

En este sentido, contó que estuvo reunido este lunes con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y con el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse) dado que las mutualistas pasaron de dar servicios por un mes a quince días. Tras el contacto con las autoridades, anunció que, en una complementación entre el Ministerio de Salud Pública y la mutualista Hospital Evangélico, volvieron a tener “un mes entero de servicio”.

En otros aspectos, agradeció el riesgo que los productores agropecuarios corren porque ni el clima ni el precio es algo en lo que pueda decidir o incidir. "Por otro lado, la acción o la omisión del gobierno, que depende mucho la credibilidad que el gobierno tenga en ese sector como motor de la sociedad. Por suerte, ustedes saben bien que nuestro equipo de gobierno no hace una separación tantas veces arengadas en muchos lados campo - ciudad, unos contra otros”, indicó.

Sobre el enfrentamiento entre campo y ciudad, Lacalle dijo que es una rivalidad “totalmente artificial” y sostuvo que está convencido de que si “al agro le va bien al país le va bien”, y si al “agro le va mal al país no le va bien”. “No hay tutía, no hay vuelta atrás, no resiste el más mínimo análisis. Me quedó grabado en la mente haber estado en Ombúes de la Valle, en el pico de la agricultura hace nueve o diez años y después cuando los precios se habían caído, eran dos ciudades y lo mismo pasa con Dolores”, indicó en declaraciones consignadas por Telemundo.

“En esta época que vivimos donde un chiquilín en una ciudad del interior, si tiene buena señal el día de mañana tiene la posibilidad de hacer un postgrado en Estados Unidos en genética ganadera. Es la maravilla del mundo moderno, es poder estar viviendo en el mundo pero al lado de tus seres queridos y eso Uruguay lo tiene que aprovechar. El mundo se achicó, está más a la mano nuestra”, añadió.

A continuación, Lacalle reiteró que, a partir de que “el mundo se achicó”, Uruguay “va a salir al mundo” porque tiene fe en los productores locales y “en la gente”. “Van a jugar en primera división en cualquier lugar del mundo si logramos hacer acuerdo y podemos vender nuestros productos. Ese es el compromiso”, arengó.

“Agradecer a los que innovan, al que va en la punta de la fila, al primero que toma determinados riesgos y sé que esta es una zona que no solo hace lo que siempre se hizo, sino también es de punta en hacer cosas nuevas. La zona de Dolores, el departamento de Soriano es referencia para la innovación agropecuaria, que cada vez que pasa la tecnología va a estar más pegada al agro y cada vez va a haber más diferencia”, concluyó, entre aplausos.

Luego, el mandatario brindó la rueda de prensa y allí fue consultado sobre en qué etapa está el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. Lacalle contestó que, con respecto al Mercosur, tendrá una cumbre el próximo 16 y 17 de diciembre, pero recalcó que la posición uruguaya es clara y que tiene más de un año y medio. “Lo dijimos en todos los foros, la sostenemos y después de la medida que tomó Brasil más claro queda que el Mercosur se tiene que modernizar y que la flexibilización a la cual nosotros hacemos referencia está más vigente que nunca”, reiteró.

Posteriormente, comunicó que Uruguay se encuentra en el proceso de un estudio de factibilidad en conjunto con China. “Ese es el camino que debemos seguir y es el que vamos a continuar”, señaló, y adelantó que el trabajo “viene bien” y que lo quieren terminar “antes de fin de año”.

Uno de los reporteros presentes, le preguntó por la noticia que protagonizó el Consejo de Importadores de Carne de Estados Unidos (MICA, por su sigla en inglés), quien anunció que los miembros de su organización “están de acuerdo en que se concrete un TLC entre Estados Unidos y Uruguay”.

El presidente dijo: “Vamos a separar la paja del trigo. Una cosa es loque dice la MICA, otra cosa es lo que dice el gobierno de Estados Unidos, no hay que confundir. Es una muy buena noticia, el embajador uruguayo en Estados Unidos apenas salió la comunicación nos la mandó. Es un aporte más, es un reconocimiento a nuestro status, a nuestra calidad, de ahí a avanzar en un TLC con EE. UU. es un poco más complejo, ojalá. El Uruguay está en un proceso de abrirse al mundo y si logramos firmar un acuerdo de libre comercio con China y además uno con Estados Unidos, cosa que hoy no está en el horizonte porque no está la intención de Estados Unidos, sería el sueño del pibe”.

“Si hay una predisposición de Estados Unidos de hacer un acuerdo de libre comercio sí, pero si ven la política que lleva adelante Estados Unidos con cierto proteccionismo, entendible, con relaciones con otros bloques, hoy no está en una avanzada. No lo descartamos nunca, es más fuimos siempre favorables de poder lograrlo”, concluyó.