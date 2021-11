Lacalle Pou recibió a Epsy Campbell, vicepresidenta de Costa Rica

Política

El presidente Luis Lacalle Pou recibió este lunes a la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, en la Torre Ejecutiva, aunque no ha trascendido detalle alguno de la reunión.



Campbell, que participó a primera hora del día en la inauguración de la Reunión de Parlamentarios y Parlamentarias Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, acudió a la Torre Ejecutiva un poco antes de las 15.00 horas, según pudo comprobar Efe.



En la reunión, que duró casi una hora, también estuvo presente el canciller uruguayo, Francisco Bustillo, quien había coincidido con la vicepresidenta costarricense en el evento matinal y quien también salió del encuentro sin ofrecer declaraciones.



Durante su discurso de inauguración esta mañana, Campbell reivindicó el poder como "herramienta para transformar" las sociedades.



"Nos toca hacer el trabajo y para eso tiene que servir el poder", indicó la vicepresidenta de Costa Rica, quien agregó que este debe servir "para transformar" y promover los derechos de las personas.



Campbell recordó que "es el tiempo" de corregir las desigualdades en "esta región tan desigual", como es América Latina y el Caribe, y abogó por trabajar en pos de "una democracia inclusiva".



"Estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con una agenda que es mayor. La agenda de la que estamos hablando es la de los derechos humanos de los pueblos afrodescendientes y no tiene sentido si no hablamos de los de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad, de las personas con distintas identidades sexuales, de quienes viven en la ruralidad", aseveró.

En dicho encuentro, además de Bustillo, estuvo junto a la vicepresidenta y presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón; la senadora Gloria Rodríguez y el director regional para América Latina y Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas, Harold Robinson.



Argimón resaltó que hay que "seguir alzando las voces no solo en la denuncia, sino en la acción" y recordó que "hay que trabajar todos los días por mejorar la calidad de la democracia".



La vicepresidenta uruguaya ratificó el "compromiso para seguir trabajando fuertemente cuando se cierre este encuentro" y que la agenda que salga del evento "sea una nueva plataforma de acción en nuestro continente".

EFE