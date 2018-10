Lacalle Pou presentó su plataforma de gobierno con foco en la seguridad y la educación

Política

El sector "Todos", que lidera el senador Luis Lacalle Pou, presentó durante este fin de semana las principales líneas programáticas que irá delineando aun más durante el año que resta para las próximas elecciones nacionales. Durante su discurso este domingo, el senador remarcó en el slogan: "Evolucionar" y señaló a un acuerdo entre partidos como una forma de "evolucionar" el sistema de partidos.

"El cambio en sí mismo no tiene una connotación positiva y necesariamente no tiene que ser bueno. Solo dice que quiere cambiar, pero no quiere decir que cambie bien", comenzó, y señaló que el "titular" evolucionar sí tiene una connotación positiva.

"Vamos a suponer, y esperemos que así sea, que los que voten al Partido Nacional en las internas nos elijan", especuló y continuó: "De ahí en más vamos rumbo a otra evolución: por primera vez, en muchos años, si hay un gobierno de coalición no v a ser de dos partidos. Desde la vuelta a la democracia, no ha habido coaliciones, acuerdos programáticos, de más de dos partidos. Si nosotros somos gobiernos, no vamos a hacer una coalición simplemente de los dos partidos fundacionales. Vamos a hacer una coalición, un acuerdo con tres o cuatro partidos. Y eso es una evolución en el sistema político nacional", comentó.

Lacalle Pou dijo que "todavía no se sabe" cómo va a terminar de conformarse el "menú partidario político" del país, teniendo en cuenta que hay acuerdos por cerrarse, y contó que en una exposición que hicieron Pablo Mieres, del Partido Independiente, José Amorín Batlle, del Partido Colorado y Álvaro Delgado, del PN, "se podría firmar abajo todo lo que dijeron".

Para el líder nacionalista "los que hoy están en el poder no se quieren ir", en referencia al Frente Amplio que tiene un proyecto político que, después del 2004 cuando sí funcionó, quedó "agotado". "No tienen un rumbo, hay incapacidad de gestionar, de cohesionar atrás de un interés nacional", apuntó.

"No queremos administrar, no es nuestra vocación. Nuestra vocación es gobernar, hacer cosas, evolucionar. Hacer cosas, eso es evolución", dijo y despertó los primeros aplausos del auditorio.

El documento que "empuja" al rezagado pero que no le "suelta" el peso a los que van "primeros"

El senador comentó que el documento de gobierno es uno que hace "empujar" al rezagado pero que también no le suelta "los pesos al que va primero". En ese sentido, dijo que si asume el gobierno lo hará con "responsabilidad" de ejercer la autoridad.

"Esto es simple: el ejercicio de la autoridad no es un derecho. Si vos tenés la autoridad legítima, es una obligación, porque la autoridad que no se ejerce se pierde, y cuando el orden jurídico no funciona siempre el que paga los platos rotos es el más débil. Siempre", añadió.

Dentro de los 22 grupos que conformó para trabajar en el programa, contó hay uno que "cuaja, cataliza" y que va a "realmente producir el cambio de las relaciones humanas en nuestro país".

A ese grupo lo llamó "seguridad humana" y cuenta con un abordaje "multidisciplinario" desde la seguridad pública, "que es el clamor popular", y que tiene un abordaje desde la inclusión social, desde lo habitacional, lo educativo y lo laboral.

"Creo que ha habido un abordaje inundado de ideología que le impidió al gobierno liderar con el tema. No busquen la regionalización, disuelto radio patrulla, sacado importancia a la comisaria. El abordaje del gobierno para con la ley, para con la policía, el ministerio del interior y la generación del crimen tuvo errores de base. Para ser claro: con el Frente Amplio la seguridad pública no tiene arreglo. No es un tema de planteo táctico, es un error de ideología", remarcó.

Lacalle Pou dijo que va a tener un "socio principal" en el tema de seguridad pública y que será el comisario. "Vamos a volver a la cercanía, vamos a volver a la comisaria, a la seccional. Es el socio más importante", dijo y también señaló que no delegará con nadie la responsabilidad de la seguridad pública: "Es mía, no se puede delegar".

En educación, el legislador dijo que hay una "especie de patria potestad moderna" y que tiene que ir en el sentido de actuar en dos puntas: "Que los que no saben que la educación es un instrumento lo conozcan, y que reconozcan que sirve para la superación personal. Si no saben qué es la educación no podemos exigirle nada", dijo.

"La educación desde el Estado falla, y tiene que cambiar, tiene que evolucionar. En la curricula, en la forma de relacionarnos", dijo y remarcó que su "socio en la educación es el maestro, el director. La cercanía".

El senador dijo que se debe dar una campaña de "discusión, argumentos y no de agravios", y señaló que es tarea de todos los suyos "recibir los centros y no cabecear", porque con la "política del agravio no pierden los políticos sino la gente".

"La coherencia en la política no se toma en fondo blanco, se toma en dosis homeopática. A un año y quince días, está claro de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos y quiénes queremos ser", finalizó.

Montevideo Portal