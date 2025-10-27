Lacalle Pou participó en directorio blanco por Cardama; promoverán interpelar a Lazo

Política

El expresidente Luis Lacalle Pou participó este lunes en la sesión del Directorio del Partido Nacional, donde fue analizada la resolución del gobierno de rescindir el contrato con la empresa Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas, algo impulsado por la administración anterior.

Tras el encuentro, el directorio blanco emitió una declaración donde consideró la rescisión del contrato como “una irresponsabilidad que afecta directamente la credibilidad del país, su seguridad jurídica” y que “demuestra una falta de criterio jurídico elemental que expone al país a demandas”.

Además, promoverán que los legisladores blancos inicien “los contactos pertinentes” para una interpelación a la ministra de Defensa Sandrá Lazo, por su responsabilidad política, y reclaman continuar la construcción de los buques, así como “disminuir los perjuicios que el país enfrentará” por la “irresponsable y temeraria decisión”.

En la reunión, el directorio blanco respaldó el trabajo de los exministros de Defensa, Javier García y Armando Castaingdebat.

“Esta decisión es grave en la medida que dejará al Uruguay por años sin poder custodiar el mar frente a las amenazas del crimen organizado y el robo de nuestras riquezas, cuando estamos a menos de un año de recibir el primer buque destinado a ello”, sostuvo la declaración.

Los blancos también afirmaron que la resolución del gobierno frenteamplista “se enmarca en una práctica política reiterada de deshacer los avances y logros del gobierno de coalición, ante la falta de políticas propias y rumbo en el gobierno”.

