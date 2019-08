Política

Lacalle Pou no se conforma con la renuncia de Canon y habló de una “ley de derribos”

En la jornada de este sábado se llevó a cabo un Congreso Nacional de Jóvenes en Palmar, Soriano, organizado por el Partido Nacional.

Una vez finalizado el encuentro, el líder nacionalista y candidato a presidente por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou habló en rueda de prensa sobre los recientes problemas de narcotráfico que involucraron a nuestro país.

En primer lugar, Lacalle Pou considera que el hallazgo de las autoridades alemanas de cuatro toneladas y media de cocaína transportadas por un barco contenedor que provenía de Uruguay tiene que ver con "un fracaso en la política de drogas".

"¿Recuerdan cuál era la razón de la política de drogas del presidente José Mujica que se disparó en aquel momento? Combatir el narcotráfico. Por lo menos todo el mundo entendió que era así, yo creí que bien intencionadamente era así", señaló el líder blanco.

"Subió el consumo y subió el narcotráfico. El narcotráfico por definición es un delito internacional. Nuestras fronteras son un colador, allí tenemos un tema de Prefectura, Aduanas y que todavía no se ha instalado a las Fuerzas Armadas donde la ley dice que hay que instalarlas", agregó.

Además, a nivel local hizo referencia a los episodios de violencia "no solo en Montevideo", sino "lo que pasa en San Carlos y otras zonas del país, tomadas por los narcos".

"Eso son organizaciones de mucho dinero que arman bandas y terminan desalojando uruguayos de sus casas", añadió.

Por otro lado, el senador nacionalista sostuvo: "a mí no me conforma la renuncia del director de Aduanas, que está bien que renuncie. Hemos estado estos años con ministros que están con el cinturón abrochado a los sillones y no son fusibles".

"Cuando pasa esto no es el jerarca de segundo o tercer nivel, es el ministro. Aquí no se trata de pedir renuncias, porque sabemos que es pedirle peras al olmo. No hay una responsabilidad específica sobre políticas que han fracasado a todas luces", agregó.

Consultado por una "ley de derribos", que recordó que fue criticado cuando la planteó tiempo atrás, dijo que "es una ley compleja". "Lo hemos discutido a nivel nacional e internacional. Funciona como un mecanismo de prevención, no es algo irresponsable", señaló Lacalle Pou.

"Funciona como una manera de frenar los vuelos que entran al país a descargar droga", explicó.

Además, recordó que con Eleuterio Fernández Huidobro y Jorge Menéndez como ministros se habló en Comisión de Defensa de "dos patrullas oceánicas". "Se recibió en su momento a muchas empresas que suministran patrullas oceánicas y significaban en torno a los 200 millones de dólares de un presupuesto nacional", sostuvo.

En otro orden, Lacalle Pou considera que los uruguayos "ya empezaron a querer cambiar, lo que están buscando es en quién confiar".

"Ya no solo van a confiar en un partido político, van a confiar en una coalición de partidos políticos y un compromiso con el país de muchos partidos que quizás no comparten ideologías o filosofía, pero comparten pragmáticamente lo que tiene que hacer el Uruguay", agregó.

Además, prefirió no opinar de las internas de otros partidos, al ser consultado por la prensa.

"Me parece que la situación no está para amputarse de la concurrencia ni del apoyo de nadie. Nosotros pensamos en una coalición grande, en agrandar la cancha y el país, no jugar al achique", explicó el líder nacionalista.

"Vamos a hacer una campaña buscando coincidencias, para las diferencias sobra gente y sobra tiempo. Nuestro deber si realmente queremos ser confiables para el cambio es buscar las coincidencias. Por suerte hay muchas", comentó.

"El país necesita sentido común, el gobierno sentido común y coraje, que parte de ese coraje lo encontramos acá, en los chiquilines", señaló, en referencia a los jóvenes que asistieron al encuentro en Palmar.

Montevideo Portal