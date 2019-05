Lacalle Pou ironizó con que Martínez “no le saque la cola a la jeringa” a la economía

Economía

El precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou participó este domingo de un acto en la Unión, en la que saludó que su contrincante Daniel Martínez "no le saque la cola a la jeringa" en los temas económicos y haya hablado sobre la tasa impositiva en Uruguay.

En una entrevista con El País, publicada este domingo, el frenteamplista comentó que cree que la tasa impositiva que tiene Uruguay está "de acuerdo" al país, y que habría que estudiar si no es posible aumentarla para algunos casos.

"Creo que hoy, vamos a entendernos, la carga impositiva que aumentó el Frente son monedas dentro de la estructura global. Tenemos una estructura impositiva bastante acorde. (...) Creo que es de acuerdo con el país. Andá a Holanda, a Francia, a Inglaterra... La carga impositiva global es mayor", señaló.

Por eso comentó que es necesario "estudiar" si hay margen para gravar más:

"Que, si de repente hay sectores que para ayudarlos a ser competitivos requieren algunas exoneraciones, sí. De repente hay inequidades y no estamos cargando equitativamente, también hay que hacerlo. Pero la carga impositiva global no creo que no esté acorde al país que tenemos".

Estas declaraciones de Martínez fueron comentadas por el nacionalista en el acto al mediodía.

"Yo no sé si ustedes me dan mucha bolilla cuando yo hablo, pero vengo diciendo e insistiendo hace tiempo de que estamos en una cruz de camino, que el Uruguay llega a una cruz y que hay que tomar caminos en un sentido u otro. Y estoy hablando de la economía, amigo", comenzó.

El líder blanco dijo que la economía uruguaya, después de 16 años de crecimiento, "termina" con "más inflación, más déficit, récord de concordato de empresas y con el desempleo que crece", y que esa es la "situación actual", por eso hay que "razonar qué vamos a hacer".

Lacalle dijo que esa cruz de caminos "hoy empezó a despejarse", y defendió su postura de reducir los impuestos y rebajar las tarifas:

"Yo digo en todos lados, el que no hable de economía, de que va a hacer, o no sabe, que sería una irresponsabilidad, o está faltando a la verdad. Hemos dicho por dónde hay que ir: pregunten en estos comercios si resisten un aumento de impuestos más tarifas o cualquier aumento. Cierran, como están bajando las cortinas".

"El que suponga que en Uruguay hay más lugar para más impuestos y aumentos de tarifas, lo que está generando es más cierre de empresas y más desempleo y yo no estoy dispuesto a hacerme cargo de eso", sintetizó.

Luego apuntó directamente a su contrincante: "Y hoy, Martínez no descarta, y por suerte empezamos a hablar de ello, que haya lugar para más impuestos y dice, conceptualmente, que el Uruguay tiene una base tributaria adecuada a su país. Ahí claramente hay dos proyectos. Porque si alguien dice que el Uruguay tiene una base estructural adecuada al país, es porque la quiere, por lo menos, dejar. Nosotros vamos en otro sentido: el esfuerzo nuestro es bajar las tarifas publicas y bajar todo lo que uno pueda en materia de impuestos".

Lacalle dijo que este domingo "realmente empezamos a delinear las distintas campañas", y reiteró que es "una muy buena cosa" discutir sobre economía.

"Me alegro enserio, de corazón, que alguien haya dicho las cosas y no le saque la cola a la jeringa. Me alegro, no esperaba otra cosa de Martínez. También le digo una cosa, no esperaba tampoco otra cosa del Frente Amplio que más aumento de tarifas e impuestos.

Montevideo Portal