Lacalle Pou dijo que “no hay motivo para dar un paso atrás” luego de aparición de ómicron

El presidente de la República participó este sábado de la paella gigante que se realizó en el balneario de Piriápolis y brindó declaraciones a los medios de prensa presentes. En primer lugar, afirmó que, con el número de casos, de gente internada en tratamientos intensivos y de muertes con diagnóstico de covid-19, “no ameritan” más medidas restrictivas para los próximos días más de las que ya tenemos.

Consultado sobre si se evaluará semanalmente la aparición de la nueva variante ómicron, el mandatario dijo —en declaraciones consignadas por Telemundo— que, tanto con esta nueva variante como las anteriores, diariamente reciben un informe sobre los datos del coronavirus desglosado por departamento. En tal sentido, reiteró que actualmente “no hay un motivo para dar un paso atrás”.

En otros temas, Lacalle se refirió a la temporada estival que se aproxima, donde destacó los buenos precios internacionales que tiene el país en algunas producciones. “Tenemos un país que genera confianza, tenemos gente viniendo a invertir, estamos viendo exportaciones, bajó el desempleo, estamos con buena tasa de actividad, esto no es permanente, esto depende de la conducta que tengamos todos los uruguayos para poder seguir avanzando”, indicó.

“¿Soy optimista?”, se preguntó. “Sí, soy optimista, pero el optimismo tiene que verse basado en la conducta, de nada sirve ser optimista y relajarse. Todos juegan notoriamente. Nos complicó el tema de los cruceros con Brasil, nos complica el tema de los puentes, el tema de las tarjetas nos complica el tipo de cambio, nunca fue fácil”, añadió.

Finalmente, consultado sobre un rumor que surgió en el que habría cambios en algunos ministerios, Lacalle detalló que la información le llegó, pero que “es un pelotazo” y aseguró que “no tiene idea” de dónde salió esa información.

“Capaz que, si averiguas me podés contar, pero ninguna (idea)”, bromeó Lacalle, al tiempo que volvió a negar dicha información. “Es increíble porque corrió rápido. Ya me dijeron todo, lo que pasa que por ahora no lo vamos a hacer”, concluyó.

